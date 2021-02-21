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Археологи нашли красивейшие сокровища викингов: украшения до сих пор в моде (фото)

Автор: Анна Киселева

На британском острове Мэн бывший офицер полиции обнаружила на фермерском поле коллекцию ювелирных украшений возрастом более 1000 лет. Как оказалось, среди находок - золотой браслет и огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом н. э. Некоторые из найденных украшений очень похожи на те, которые сейчас находятся на пике популярности у модных инфлюэнсеров.

Об этом пишет издание HeritageDaily.

Экс-офицер полиции Кэф Джайлз наткнулась на древнюю находку еще в декабре 2020 года, но показать ее общественности решили только в феврале. Сейчас проходят коронерские слушания, чтобы юридически закрепить за украшениями статус "сокровища".

Пока неизвестно, в какую сумму будет оценена коллекция, но на аналогичные предметы ранее цепляли ценник в 1500 фунтов за каждую единицу. По словам археологов, золотой браслет на плечо является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев в те времена их делали из серебра.

"Я очень рада, что эти вещи не только важны как исторические свидетельства, но и очень красивы", - прокомментировала свою находку Кэф Джайлз.

Находки на острове Мэн (фото: HeritageDaily)

Драгоценная находка говорит о том, что ее владелец был состоятельным человеком, но у него были причины волноваться за свою жизнь, поэтому он закопал украшения в землю.

Напомним, что недавно ученые раскопали древнюю реликвию, на которой был изображен фаллос. Забавная находка, которой по предварительным данным около 2 тысяч лет, повеселила даже участников экспедиции.

Ранее во время обследования береговой зоны Тузловских лиманов на уровне 8 метров от поверхности земли сотрудники национального парка также находили останки древних животных, которые могли принадлежать мамонту или мастодонту.

До этого сообщалось, что недавно в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта.

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Новости Украины археологиянаходка
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