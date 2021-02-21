Археологи нашли красивейшие сокровища викингов: украшения до сих пор в моде (фото)

Экс-офицер полиции Кэф Джайлз наткнулась на древнюю находку еще в декабре 2020 года, но показать ее общественности решили только в феврале. Сейчас проходят коронерские слушания, чтобы юридически закрепить за украшениями статус "сокровища".

Пока неизвестно, в какую сумму будет оценена коллекция, но на аналогичные предметы ранее цепляли ценник в 1500 фунтов за каждую единицу. По словам археологов, золотой браслет на плечо является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев в те времена их делали из серебра.

"Я очень рада, что эти вещи не только важны как исторические свидетельства, но и очень красивы", - прокомментировала свою находку Кэф Джайлз.

Находки на острове Мэн (фото: HeritageDaily)

Драгоценная находка говорит о том, что ее владелец был состоятельным человеком, но у него были причины волноваться за свою жизнь, поэтому он закопал украшения в землю.