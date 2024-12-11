Археологи нарешті розкрили гроб людини, яка стала символом Різдва, і показали її лице

Не поспішайте розповідати дитині про те, що Діда Мороза, святого Миколая або Санта Клауса не існує. Оскільки археологи знайшли могилу християнського епіскопа, який свого часу й надихнув людство на створення легенд.

Ким був справжній Санта-Клаус, де він був похований та які цікаві речі з'ясували археологи про святого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Під час розкопок у старовинній церкві в Туреччині був знайдений саркофаг, у якому вважається вперше й був похований святий Миколай, християнський епіскоп, який надихнув на легенди про сучасного Санту та Діда Мороза.

Цей вапняковий саркофаг завдовжки шість футів був знайдений на глибині 6 футів у двоповерховій прибудові церкви Святого Миколая в Демре, Анталія в Туреччині. Довгий час саме це місце вважалося місцем останнього спочинку святого, а розкопки тривали аж з 1989 року.

"Той факт, що ми знайшли саркофаг біля церкви, де, як вважають, знаходиться його могила, може вказувати на те, що це справді священна територія, яку ми шукали. Це вагоме археологічне підтвердження історичних джерел щодо місця поховання Святого Миколая", - розповіла доцент Університету Хатай Кемаля, археолог Ебру Фатма Фіндик.

Зараз дослідники намагаються знайти напис на саркофазі, який би допоміг прояснити вміст поховання та дозволив би визначити точний період, з якого воно датується.

Крім того, вченим вдалося дістати череп, який ймовірно належить святому, і це допомогло фахівцю з реконструкції обличчя Сіцерону Мораесу відтворити обличчя святого. Деякі фото він зробив без бороди, а деякі з бородою.

Реконструкція обличчя Святого Миколая (фото: ortogonline)

Варто додати, що реконструйоване обличчя за допомогою сучасних технологій, виявилось дуже схожим на старовинну гравюру Санта-Клауса, яка була зроблена ще у 1863 році.

Реконструкція обличчя Святого Миколая (фото: ortogonline)

Святий Миколай був ченцем, який народився близько 280 року нашої ери в Патарі, на території, яку ми зараз називаємо Туреччиною. Його милосердя та щедрість були широко поширеною легендою, і він став покровителем дітей, а також важливою фігурою в ранньому християнстві.

Про його життя відомо дуже мало. Вважається, що тіло було ексгумовано в 1087 році, а його кістки та череп викрали та вивезли до Італії моряки, щоб захистити їх від загарбників і підвищити релігійний профіль свого міста як місця для паломників.

Останки були поховані у місті Барі, в базиліці Сан-Нікола. Деякі частини нібито перевезли до Венеції. Однак не всі вчені погоджуються з цією історію та вважають, що останки святого Миколая так і залишилися похованими в Анталії.

Згодом повага до відомої фігури та легенди перетворили святого Миколая на Санта Клауса та Діда Мороза - веселого бородатого дідуся, який став символом різдвяних свят та приносить подарунки.

До речі, назва Санта-Клаус пішла від голландського прізвиська святого Миколая - Сінтер Клаус.

На території Європи День святого Миколая (Сінтер Клауса) відзначають 6 грудня - у день, який вважається датою смерті святого. У 18 столітті історія святкування попала в газети й відтоді свято стало швидко поширюватися по всьому світу.