В Аргентину масово їдуть вагітні росіянки, щоб отримати громадянство (відео)

Скільки у країні вагітних росіянок

За словами національного директора з питань міграції Каріньяно, минулого тижня Міграційна служба заборонила шістьом вагітним російським жінкам в’їзд через підозру в неправдивості їхніх туристичних намірів. Однак, вони звернулись до суду й отримали дозвіл тимчасово в’їхати до країни.

"Кількість справді щодня дуже велика. Лише минулої ночі прибули 33 російські громадянки з приблизно 32, 33, 34 тижнями вагітності", - сказав Каріньяно.

Також минулого року в Аргентину в’їхали 21 757 російських громадян, в тому числі близько 10 500 вагітних жінок. Однак, останніми місяцями їхня кількість швидко зростає.

"За останні три місяці в Аргентину в’їхало 5 819 жінок, які збиралися народити дітей", - сказала Каріньяно.

Зокрема, відповідно до законодавства, народжена на території Аргентини дитина одразу отримує аргентинське громадянство, що дозволяє її батькам також стати громадянами Аргентини в стислі терміни.

Розпочато розслідування

Через незвичність ситуації, аргентинські правоохоронці розпочали розслідування того, чи не стоїть за цим якась злочинна організація, яка привозить російських жінок до Аргентини.

До того ж місцева влада не бачить проблем із прибуттям російських громадян в Аргентину, але хоче переконатися, що вони дійсно планують жити в цій країні.

"У нас немає жодних проблем із людьми будь-якої національності, які хочуть приїхати жити в Аргентину, хочуть виховувати тут своїх дітей та інвестувати в країну. Проблема в тому, що ці люди приїжджають, потім їдуть і не повертаються в Аргентину, але ж вони їдуть з аргентинським паспортом", - зазначила Каріньяно.

Додамо, що також у мережі з'явилось відео, як в Аргентині затримали 20 вагітних росіянок, яких підозрюють у спробі в'їхати до країни тільки заради громадянства для дитини.