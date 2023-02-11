В Аргентину массово едут беременные россиянки, чтобы получить гражданство (видео)

В Аргентине власти обеспокоены резким ростом количества беременных российских женщин, которые недавно въехали в страну. Россиянки хотят там родить детей и получить аргентинский паспорт.
Об этом со ссылкой на Миграционную службу Аргентины, сообщает издание АР news.
По словам национального директора по миграции Кариньяно, на прошлой неделе Миграционная служба запретила шестерым беременным российским женщинам въезд из-за подозрения в не правдивости их туристических намерений. Однако они обратились в суд и получили разрешение временно въехать в страну.
"Количество действительно ежедневно очень большое. Только прошлой ночью прибыли 33 российских гражданки с примерно 32, 33, 34 неделями беременности", - сказал Кариньяно.
Также в прошлом году в Аргентину въехали 21757 российских граждан, в том числе около 10500 беременных женщин. Однако в последние месяцы их количество быстро растет.
"За последние три месяца в Аргентину въехало 5819 женщин, которые собирались родить детей", - сказала Кариньяно.
В частности, согласно законодательству, рожденный на территории Аргентины ребенок сразу получает аргентинское гражданство, что позволяет его родителям также стать гражданами Аргентины в сжатые сроки.
Из-за необычности ситуации, аргентинские правоохранители начали расследование того, не стоит ли за этим какая-нибудь преступная организация, которая привозит российских женщин в Аргентину.
К тому же местные власти не видят проблем с прибытием российских граждан в Аргентину, но хотят убедиться, что они действительно планируют жить в этой стране.
"У нас нет никаких проблем с людьми любой национальности, которые хотят приехать жить в Аргентину, хотят воспитывать здесь своих детей и инвестировать в страну. Проблема в том, что эти люди приезжают, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но ведь они едут с аргентинским паспортом", - отметила Кариньяно.
Добавим, что также в сети появилось видео, как в Аргентине задержали 20 беременных россиянок, подозреваемых в попытке въехать в страну только ради гражданства для ребенка.
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