Арестович заблокировал пожарную машину: неудачно припарковался

Алексей Арестович неправильно припарковал свой автомобиль возле ЖК "Амурский" в Киеве. В это время спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводили учения и из-за автомобиля спикера ТКГ не смогли добраться до места условного пожара.

По сценарию учений машины пожарных должны были проехать дворами к месту условного возгорания. Однако вынуждены были в течение часа стоять на месте, так как на их пути оказался автомобиль, которые был припаркован с нарушениями правил.

Стоит отметить, что свой автомобиль Алексей Арестович оставил в очень неудобном месте и покинул машину. При этом не оставил под стеклом записки с контактным номером, чтобы с ним могли связаться.

Другие водители автомобилей отъезжали и расчищали дорогу для спасателей, а вот авто Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, доставить оборудование сотрудникам ГСЧС тоже не удалось.

Когда Алексей Арестович вернулся к автомобилю и решил его перепарковать, к нему подошел ведущий программы Константин Андриюк. Во время беседы советник украинской делегации признал, что нарушил ПДД и добавил, что обычно в таких ситуациях он оставляет под стеклом номер телефона, но в этот раз он очень спешил.

Арестович неудачно припарковался и заблокировал движение на час