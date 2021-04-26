UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Арестович заблокировал пожарную машину: неудачно припарковался

Автор: Анна Шиканова

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович попал в неприятную ситуацию в Киеве. Он нарушил ПДД и заблокировал движение автомобилей, в том числе и пожарных машин.

Об этом говорится в программе "Останови Лося" на YouTube-канале.

Алексей Арестович неправильно припарковал свой автомобиль возле ЖК "Амурский" в Киеве. В это время спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводили учения и из-за автомобиля спикера ТКГ не смогли добраться до места условного пожара.

По сценарию учений машины пожарных должны были проехать дворами к месту условного возгорания. Однако вынуждены были в течение часа стоять на месте, так как на их пути оказался автомобиль, которые был припаркован с нарушениями правил.

Стоит отметить, что свой автомобиль Алексей Арестович оставил в очень неудобном месте и покинул машину. При этом не оставил под стеклом записки с контактным номером, чтобы с ним могли связаться.

Другие водители автомобилей отъезжали и расчищали дорогу для спасателей, а вот авто Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, доставить оборудование сотрудникам ГСЧС тоже не удалось.

Когда Алексей Арестович вернулся к автомобилю и решил его перепарковать, к нему подошел ведущий программы Константин Андриюк. Во время беседы советник украинской делегации признал, что нарушил ПДД и добавил, что обычно в таких ситуациях он оставляет под стеклом номер телефона, но в этот раз он очень спешил.

Арестович неудачно припарковался и заблокировал движение на час

Напомним, ранее мы писали о том, что чиновница рассекала по Киеву на "красный" и хвасталась нарушением ПДД на видео.

А также рассказывали о том, что в Киеве нарушителей парковки начнут "отлавливать".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПДДнарушения