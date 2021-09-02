ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Арестович рассказал подробности о переименовании Украины: давайте сделаем

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 09:06
Арестович рассказал подробности о переименовании Украины: давайте сделаем Фото: Алексей Арестович сообщил о планах переименования Украины (facebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

Алексей Арестович, который заявил, что хотел бы переименовать Украину, раскрыл подробности своих планов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика страны".

Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу сообщил, что планы по переименованию нашей страны он озвучил уже несколько месяцев назад.

"Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах. В конце концов, у нас в ВНО есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне", - сообщил он.

Сейчас не известно, поддержит ли идею Арестовича президент Владимир Зеленский.

"Давайте оставим для президента ответ на этот вопрос. Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи", - ответил он.

Спикер отметил, что совершенно не видит проблемы по переименованию Украины. Он привел в пример переименовании Македонии в Северную Македонию.

"Нет, ни одна же страна не претендует на название "Русь". А Российская Федерация - не Русь, это совсем другое дело. Они, конечно, будут пытаться оказывать нам проблемы, но мы их обойдем", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Как мы ранее писали, Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
LITE
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины