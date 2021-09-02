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Арестович розповів подробиці про перейменування України: давайте зробимо

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Четвер 02 вересня 2021 09:06
Арестович розповів подробиці про перейменування України: давайте зробимо Фото: Олексій Арестович повідомив про плани перейменування України (facebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

Олексій Арестович, який заявив, що хотів би перейменувати Україну, розкрив подробиці своїх планів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Політика країни".

Спікер української делегації в ТКГ по Донбасу повідомив, що плани з перейменування нашої країни він озвучив вже кілька місяців тому.

"Конкретних людей я не буду називати, але якщо ви подивитеся на два звернення президента: на День незалежності й на День Хрещення Русі, то в них звучала Русь-Україна. У сумі разів п'ять у двох промовах. Зрештою, у нас у ЗНО є відповідний перелік питань, який називається Русь-Україна, історія Русі та так далі. Якщо ми вивчаємо це в середній школі, то давайте зробимо щось на державному рівні", - повідомив він.

Наразі не відомо, чи підтримає ідею арешту президент Володимир Зеленський.

"Залишмо для президента відповідь на це питання. Не я буду коментувати президента, а нехай президент коментує, якщо він хоче або його прес-секретар. Я просто відзначаю факти, які легко перевірити, почувши його дві промови", - відповів він.

Спікер зазначив, що абсолютно не бачить проблеми з перейменування України. Він навів як приклад перейменування Македонії в Північну Македонію.

"Ні, жодна ж країна не претендує на назву "Русь". А Російська Федерація - не Русь, це зовсім інша справа. Вони, звичайно, будуть намагатися надавати нам проблеми, але ми їх обійдемо", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як ми раніше писали, Арестович пояснив, чому Росія затягує зустріч із Зеленським.

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