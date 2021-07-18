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Путину невыгодно. Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским

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Киев, Воскресенье 18 июля 2021 20:58
Путину невыгодно. Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским Коллаж РБК-Украина: Владимир Путин и Владимир Зеленский, президенты РФ и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что президент России Владимир Путин специально затягивает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российской стороне невыгодно проводить эту встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Дом".

Как пояснил Арестович, мировое сообщество будет ждать на конкретный результат от встречи Зеленского с Путиным, а если их не будет, то в выигрыше останется украинский президент, который стал инициатором этих переговоров.

"Он для всех предстанет человеком, который хотел мира и делал для этого инициативные шаги. А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави, то есть, фактически, будет не только поджигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина", - сказал он.

Напомним, недавно в Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Зеленским, но только на своих условиях.

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