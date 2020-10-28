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Кто такой Арестович и кем он был до назначения в ТКГ: интересные факты из биографии

Автор: Styler

В Украине появился новый официальный спикер делегации в ТКГ по Донбассу

Алексей Арестович стал советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Его назначили советником по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины. Об этом Арестович рассказал на своей странице в Facebook.

Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в Дедоплисцкаро, Грузия. Он является украинским военным и политическим обозреватель, а также актером и блогером. Кроме того, Арестович проводит психологические семинары и тренинги.

Он - выпускник Одесского института сухопутных войск, и имеет звания майора в запасе.

С 1999 по 2005 годы Алексей работал в Главном управлении разведки. Проходил стажировку в Международной языковой школе в Великобритании. Он изучал психологию в российской авторской школе "Человек среди людей", а также теологию в киевском институте святого Фомы Аквинского.

Интересно, что он был актером в Киевском театре-студии "Черный квадрат". Снялся в эпизодических ролях в 13 фильмах с 2005 по 2012 год. Зрителям он больше всего запомнился по роли Люсеньки из российского сериала "Возвращение Мухтара".

В 2013 году как психолог-консультант и специалист по конфликтологии участвовал в съемках шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV.

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Арестович также организовал благотворительный фонд для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО (2014-2017).

С 2015 года Алексей женат на Анастасии Грибановой. Пара воспитывает общего сына и дочь Арестовича от первого брака.

Напомним, Витольд Фокин был выведен из состава делегации Украины в ТКГ и уволен с должности первого заместителя главы делегации.

При этом украинцы бурно отреагировали на увольнение Фокина с должности первого главы заместителя делегации.

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