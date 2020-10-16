Арехологи раскопали могилу легендарного древнегреческого астронома и поэта

В Турции археологам удалось обнаружить останки поэта и астронома, который жил до нашей эры
Археологи нашли захоронения древнегреческого поэта и астронома Арата, который жил и работал в 315 году до нашей эры. Потрясающую находку удалось сделать ученым в древнем городе Соли Помпейполис, что на территории современной Турции (провинция Мерсин).
Интересно, что останки города были выявлены еще в XIX веке, когда археологи раскопали руины Зимбиллы Тепе в черноморском регионе страны, пишет Greek Reporter.
Профессор Ремзи Ягджи, который руководит раскопками, говорит, что мемориальная таблица в городе была обнаружена впервые и поэтому находка абсолютно уникальна.
"Впервые была обнаружена мемориальная гробница, связанная с археологией древнего города Соли Помпейполис. Кроме более знакомых зданий, таких как улицы с колоннами, старинный порт, театр и баня, было обнаружено что-то очень уникальное. Эта находка дает динамику древнему городу и может повлиять на туризм в регионе", - отметил Ягджи.
Отметим, что работы Арата до сих пор являются предметами изучений. Годы его жизни попадают как на период эллинизма, так и на римский.
Он написал астрономическую поэму "Явления" в 732 стихах и поэму "Признаки погоды" в 422 стихах.
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