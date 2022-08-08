Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів
В Україні в розпалі сезон кавунів і динь, тому важливо знати про безпеку вживання цих літніх плодів.
Про це заслужений лікар і його запрошений експерт з якості та безпеки харчових продуктів розповіли на YouTube-каналі Комаровського.
Чи можна вживати ранні кавуни?
За словами експерта, в ранніх кавунах і динях дійсно багато нітратів. Чим більше у фрукті рідини - тим більше нітратів.
Тому слід почекати з покупкою до кінця липня точно - тоді баштанні вже зріють природним способом і більш безпечні.
Що безпечніше кавун або диня?
За словами експерта, диня, з точки зору кількості нітратів, - безпечніша. Адже чим більше вологи, тим більше нітратів.
Фото: Кавуни краще купувати пізніше (pixabay)
Як визначити стиглий кавун і диню
Ніяке постукування, потріскування - не працюють. Єдина ознака дозрілої дині або кавуна - сухий хвостик. Це означає, що плід вже відокремився від кореневої системи.
Чи можна визначити наявність нітратів за допомогою спеціальних гаджетів?
Експертка дала точну відповідь: розрекламовані нітрат-тестери не працюють.
При цьому за зовнішніми ознаками кількість нітратів визначити не можна. Проте у дозрілих плодах нітратів набагато менше, ніж в дозрілих.
Фото: диня безпечніше кавуна (pixabay)
В якому віці можна давати дітям кавун і диню?
Кавун можна давати дитині після року. Крім того - це відмінний варіант для дитини, яка перенесла кишкову інфекцію і її потрібно відпоїти.
Також кавун з холодильника відмінно гартує носоглотку дитини.
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