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Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів

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Понеділок 08 серпня 2022 13:40
Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів Колаж РБК-Україна: Комаровський розповів всю правду про кавуни і дині
Автор: Світлана Мащенко

В Україні в розпалі сезон кавунів і динь, тому важливо знати про безпеку вживання цих літніх плодів.

Про це заслужений лікар і його запрошений експерт з якості та безпеки харчових продуктів розповіли на YouTube-каналі Комаровського.

Чи можна вживати ранні кавуни?

За словами експерта, в ранніх кавунах і динях дійсно багато нітратів. Чим більше у фрукті рідини - тим більше нітратів.

Тому слід почекати з покупкою до кінця липня точно - тоді баштанні вже зріють природним способом і більш безпечні.

Що безпечніше кавун або диня?

За словами експерта, диня, з точки зору кількості нітратів, - безпечніша. Адже чим більше вологи, тим більше нітратів.

Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів

Фото: Кавуни краще купувати пізніше (pixabay)

Як визначити стиглий кавун і диню

Ніяке постукування, потріскування - не працюють. Єдина ознака дозрілої дині або кавуна - сухий хвостик. Це означає, що плід вже відокремився від кореневої системи.

Чи можна визначити наявність нітратів за допомогою спеціальних гаджетів?

Експертка дала точну відповідь: розрекламовані нітрат-тестери не працюють.

При цьому за зовнішніми ознаками кількість нітратів визначити не можна. Проте у дозрілих плодах нітратів набагато менше, ніж в дозрілих.

Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів

Фото: диня безпечніше кавуна (pixabay)

В якому віці можна давати дітям кавун і диню?

Кавун можна давати дитині після року. Крім того - це відмінний варіант для дитини, яка перенесла кишкову інфекцію і її потрібно відпоїти.

Також кавун з холодильника відмінно гартує носоглотку дитини.

Раніше доктор Комаровський розповів, кому не можна вживати морозиво.

Також педіатр назвав проблеми з пам'яттю, при яких потрібно до лікаря.

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Євген Комаровський
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