Арахамия рассказал в прямом эфире, как раньше давал взятки чиновникам

Давид Арахамия сознался, что до политической карьеры, будучи предпринимателем, ему приходилось давать взятки. По словам народного депутата, председателя фракции "Слуга народа" в парламенте, без такой мзды столичным чиновникам получить разрешение на реализацию бизнес-проекта было невозможно.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Говоря о коррупции Арахамия вспомнил случай, с которым столкнулся во время строительства бизнес-центра в Киеве. Тогда ему нужно было лично прийти получить определенные документы.

"Мне все время говорили: "пойди сначала вот туда, вон к тем юристам, заплати им гонорар"... Сколько юрист стоит? Ну, условно - 2 тысячи долларов. А если у тебя большое здание, то пойди, заплати 50 тысяч долларов", - объяснил он.

Нардеп подчеркнул, что прекрасно осведомлен с проблемой коррупции, и знает, "как это все работает".

"Мы что, не понимаем все друг друга, что ли? Я бизнесменом был, я прекрасно понимаю, как это все работает", - отметил глава фракции "СН".

Также Арахамия добавил, что признаваться в прямом эфире в даче взяток ему не стыдно, ведь "любой бизнесмен, который хочет построить, если не даст денег - никогда в этой стране ничего не построит".

В контексте борьбы с коррупцией политик рассказал о планах ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

По его словам, в Киеве за 1 квадратный метр объема здания - "страшные цифры" взяток, около 5-7 долларов.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия публично извинился за нарушение ПДД в центре Киева, когда оставил припаркованное авто на пешеходном переходе под светофором недалеко от Офиса президента, и рассказал, что оплатил штраф.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась о деле Виктора Медведчука.



Также Венедиктова рассказала, почему залог за Медведчука составил именно 300 миллионов гривен.



Не обошлось без "горячих" дискуссий. Так, в прямом эфире вспыхнул спор между народным депутатом Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым относительно того, стоит ли вводить санкции СНБО против соратников Медведчука с ОПЗЖ.



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