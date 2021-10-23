Арахамия о дубляже советских фильмов на украинский язык: "я понимаю вашу боль"

Так он ответил на вопрос одного из зрителей студии относительно дубляжа на украинский язык советских фильмов.

"Когда-то, еще при прошлой власти, приняли закон о языке. Там это дублирование и новые квоты, и они с каждым днем добавляются и добавляются", - объяснил депутат.

При этом Арахамия отметил, что некоторые депутаты хотели изменить закон, что вызывало бурную реакцию, в частности, со стороны активистов.

"У нас не хватило политической воли. У нас реально преследовали даже националистические организации тех людей, которые хотели послабить эти нормы", - рассказал нардеп.

Сам же политик считает вопрос дубляжа фильмов "очень дискуссионным".

"Мы будем иметь эту дискуссию все равно. Я понимаю ваш вопрос, вашу боль. Тем не менее, пока закон таков, то все должны жить по закону", - резюмировал депутат.

Напомним, "языковой закон" в Украине был принят 25 апреля 2019 года, но некоторые его нормы по использованию государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой. Так, 16 июля 2021-го вступили в силу новые статьи закона - они предполагают, в частности, что все созданные на иностранном языке фильмы должны демонстрироваться на государственном языке.

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.



Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.



Еще смотрите батл бывшего и нынешнего глав "Нафтогаза" и решайте: кто из них - Коболев или Витренко - спас энергетическую безопасность Украины.