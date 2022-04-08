Аптечка для переміщень з маленькими дітьми: що в ній повинно бути обов'язково

Під час переміщень і поїздок з дітьми батькам обов'язково потрібно при собі мати мінімальну аптечку. Це допоможе швидко надати малюкові першу допомогу в разі непередбаченої ситуації.

Що обов'язково має бути в аптечці батьків, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

"Вчасно надати допомогу малюкові - перше завдання батьків. Інструменти та перев'язувальні матеріали, а також необхідні ліки - основа домашньої аптечки, а батьки - перша невідкладна допомога, яка знаходиться поруч з дитиною", - підкреслили медики.

Вони дали основні рекомендації щодо необхідних речей, які повинні бути в аптечці будь-якого батька.

1. Аптечка обов'язково повинна бути переносною, тобто ліки та засоби лікування слід покласти в окрему коробку, сумку, сумочку або контейнер. Корпус аптечки повинен захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

2. Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже – не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати Спреї для горла і носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) і свічки.

3. Звертайте увагу на дозування: наприклад, при використанні судинозвужувальних для носа вона повинна бути нижче, ніж для дорослих.

4. Зверніть увагу, що таке популярний засіб, як йод, категорично не можна використовувати дітям до одного року.

Що обов'язково потрібно покласти в аптечку: