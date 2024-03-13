Apple зробить завантаження додатків на iPhone ще простіше - і ось чому

Деталі нововведення

Це загалом означає, що розробники ігор та програм більше не залежатимуть від необхідності використовувати окремий магазин додатки - альтернативний App Store. Однак для того, щоб розповсюджувати свої продукти безпосередньо через свої веб-сайти, розробникам доведеться дотримуватися суворих правил Apple.

"Додатки, що пропонуються через веб-розповсюдження, повинні відповідати вимогам нотаріального запевнення для захисту цілісності платформи, як і всі додатки iOS, і можуть бути встановлені тільки з домену веб-сайту, який розробник зареєстрував у App Store Connect", - заявили в Apple.

Встановлення цих додатки на iPhone у країнах Європейського Союзу також буде скрутним процесом. Користувачам доведеться спочатку надати дозвіл розробнику на встановлення ігор та програм через налаштування свого смартфона.

Під час встановлення буде відображатися системне повідомлення, яке розробники повинні попередньо відправити до Apple для розгляду. Це включає в себе інформацію, таку як назва додатка, ім'я розробника, опис, скріншоти екрану і віковий рейтинг.

Отже, це не буде таким відкритим та простим способом для розробників, як у випадку з платформою Android. "Apple авторизуватиме після дотримання певних критеріїв та постійних вимог, які допоможуть захистити користувачів", - зазначили в Apple.

Компанія також встановила низку додаткових вимог для розробників, які бажають розповсюджувати свої програми через веб-сайти. Для цього їм потрібно:

бути зареєстрованим у програмі Apple Developer Program як компанія, зареєстрована в Європейському Союзі

бути учасником програми Apple Developer Program з гарною репутацією протягом двох або більше років поспіль і мати додаток, який був встановлений більше одного мільйона разів за попередній календарний рік

мати прозору політику збору даних

дотримуватися всіх законів та юрисдикцій, в яких здійснюється робота (такі як Закон про цифрові послуги, Загальні положення про захист даних та закони про захист споживачів)

Наявність у розробника хорошої репутації протягом двох років може виключити компанію Epic Games з-поміж тих, хто зможе скористатися цим методом поширення додатків. Все ж таки компанія сподівається запустити свій магазин ігор для iOS у країнах ЄС.