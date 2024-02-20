У Apple зробили заяву про складаний iPhone: що відомо

Чому Apple не випустить складаний смартфон

Зазначається, що жоден смартфон не пройшов тестування від Apple, і залишається незрозумілим, чи фокусувалася компанія на перевірці надійності шарнірного механізму або на оцінці естетики дисплея, що згинається.

У будь-якому випадку, у найближчій перспективі не варто очікувати на появу складаного iPhone. Факт відсутності у Apple робочого прототипу або навіть концепції нового складаного пристрою вказує на те, що технологія знаходиться на ранній стадії.

Можливо, складаний iPad mini побачить світ набагато раніше, враховуючи давні чутки про цей продукт. Це дозволить провести "польові випробування" інноваційного продукту з меншими ризиками та усунути неочевидні недоліки та помилки.

Цікаво, якими будуть наслідки такої обережної стратегії запровадження інновацій з боку Apple. Інші виробники, такі як Honor, Huawei, Xiaomi, Samsung і навіть Google вже випустили свої версії складаних пристроїв, активно привертаючи увагу споживачів.