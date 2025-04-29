Apple не зможе збирати iPhone у США: названо несподівану причину

Як з'ясувало видання Financial Times, проблема полягає не тільки в логістиці та масштабах ланцюжків поставок, а й у десятках років, які знадобляться, щоб відтворити виробничі умови, аналогічні китайським.

У сучасних моделях iPhone використовується близько 2 700 компонентів, виробництво яких розподілено між більш ніж 700 заводами по всьому світу. При цьому тільки 30 постачальників Apple повністю працюють за межами Китаю.

Найефективніша частина виробничого ланцюжка - саме китайська, де підприємства географічно близько розташовані між собою і можуть оперативно реагувати на потреби одне одного. Такій екосистемі знадобилися десятиліття, щоб сформуватися.

Робітники на виробничому цеху технологічного парку Foxconn у Чженчжоу (фото: VCG)

Деякі компоненти дійсно виробляються в США - наприклад, захисне скло дисплея і лазери Face ID. Однак навіть у цьому випадку йдеться лише про частковий внесок: інші елементи екрана, включно з сенсорними шарами і підсвічуванням, виготовляються в Південній Кореї і встановлюються в Китаї.

Перенесення збірки iPhone у США навряд чи мало б серйозний економічний ефект, вважають експерти Массачусетського технологічного інституту. За такої моделі майже весь процес був би автоматизований, а отже - не створив би робочих місць у США, чого домагалися політики.

"Американська система, в якій все може кардинально змінитися кожні чотири роки, не сприяє діловим інвестиціям. Компанії потребують стратегічної стабільності, а не політичних гасел", - вважає професор інформаційних систем Університету Санта-Клари Енді Цай.

Таким чином, незважаючи на давні заклики - починаючи з Дональда Трампа у 2016 році - виробляти iPhone у США, реальність така: Apple залишається залежною від Китаю, і змінити це в найближчому майбутньому не вийде.