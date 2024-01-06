Apple Watch в Україні. Скільки коштують і як обрати

Основне про Apple Watch

Apple Watch - наручний "розумний" годинник із додатковими функціями, створений корпорацією Apple.

Такий годинник поєднує у собі фітнес-трекер і різноманітні функції для стеження за здоров'ям, що інтегруються з iOS та іншими продуктами й сервісами Apple.

Водночас наявність модуля Wi-Fi дозволяє Apple Watch виконувати певні функції без прив'язки до iPhone.

Перші Apple Watch з так званої "нульової" серії з'явились у продажу 24 квітня 2015 року. Восени 2023 року компанія представила останню модель "розумного" годинника - Apple Watch 9.

Apple Watch підходять як підліткам, так і дорослим (скріншот: apple.com/watch)

Основні характеристики й функції

Під час вибору тієї чи іншої моделі "розумного" годинника, експерти радять звертати увагу на низку основних характеристик і функцій. В цілому, чим новіша модель Apple Watch, тим більше в ній можливостей.

Між собою Apple Watch можуть відрізнятися, зокрема:

матеріалом корпусу (алюміній, сталь, титан, кераміка і навіть золото)

дизайном (кольором, виконанням ремінців і т.ін.)

дисплеєм (розміром, наявністю чи відсутністю функції Always On - коли час та інша проста інформація постійно відображається на екрані)

варіантами підключення (GPS або GPS + Cellular - з підтримкою електронної SIM-карти стандарту eSIM та мобільним протоколом LTE для доступу в інтернет)

процесорами (чим новіша модель, тим потужніший процесор)

датчиками та функціональністю (деякі моделі можуть мати альтиметр, компас, електричні сенсори ритму серця, пульсоксиметр тощо)

Різні моделі відрізняються одна від одної (скріншот: apple.com/watch)

Ціни в Україні

Вартість Apple Watch в Україні залежить в цілому від моделі, характеристик, датчиків і функціональності.

Apple Watch SE можуть орієнтовно коштувати від 8 490 грн до 27 504 грн.

Вартість Apple Watch SE (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch SE 2 можуть орієнтовно коштувати від 9 408 грн до 27 504 грн.

Вартість Apple Watch SE 2 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 1 можуть орієнтовно коштувати від 5 865 грн до 41 324 грн.

Вартість Apple Watch Series 1 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 2 можуть орієнтовно коштувати від 8 253 грн до 21 222 грн.

Вартість Apple Watch Series 2 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 3 можуть орієнтовно коштувати від 6 800 грн до 41 467 грн.

Вартість Apple Watch Series 3 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 4 можуть орієнтовно коштувати від 8 480 грн до 84 026 грн.

Вартість Apple Watch Series 4 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 5 можуть орієнтовно коштувати від 7 640 грн до 91 355 грн.

Вартість Apple Watch Series 5 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 6 можуть орієнтовно коштувати від 9 825 грн до 91 846 грн.

Вартість Apple Watch Series 6 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 7 можуть орієнтовно коштувати від 10 948 грн до 93 019 грн.

Вартість Apple Watch Series 7 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 8 можуть орієнтовно коштувати від 11 995 грн до 55 297 грн.

Вартість Apple Watch Series 8 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series 9 можуть орієнтовно коштувати від 15 405 грн до 90 199 грн.

Вартість Apple Watch Series 9 (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series Ultra можуть орієнтовно коштувати від 23 851 грн до 57 086 грн.

Вартість Apple Watch Ultra (скріншот: hotline.ua)

Apple Watch Series Ultra 2 можуть орієнтовно коштувати від 31 400 грн до 46 698 грн.

Вартість Apple Watch Ultra 2 (скріншот: hotline.ua)