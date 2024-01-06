Apple Watch в Украине. Сколько стоят и как выбрать

Выбрать ту или иную модель Apple Watch при покупке может быть непросто. Если вы никогда раньше не имели дела с такими часами, следует сначала ознакомиться с их характеристиками.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об Apple Watch, на что обращать внимание при выборе и сколько такие часы стоят в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Apple, Wired, Wikipedia, Hotline.
Apple Watch - наручные "умные" часы с дополнительными функциями, созданные корпорацией Apple.
Такие часы сочетают в себе фитнес-трекер и разнообразные функции для слежения за здоровьем, которые интегрируются с iOS и другими продуктами и сервисами Apple.
В то же время, наличие модуля Wi-Fi позволяет Apple Watch выполнять определенные функции без привязки к iPhone.
Первые Apple Watch из так называемой "нулевой" серии появились в продаже 24 апреля 2015 года. Осенью 2023 года компания представила последнюю модель "умных" часов - Apple Watch 9.
Apple Watch подходят как подросткам, так и взрослым (скриншот: apple.com/watch)
При выборе той или иной модели "умных" часов эксперты советуют обращать внимание на ряд основных характеристик и функций. В целом, чем новее модель Apple Watch, тем больше в ней возможностей.
Между собой Apple Watch могут отличаться, в частности:
Различные модели отличаются друг от друга (скриншот: apple.com/watch)
Стоимость Apple Watch в Украине зависит в целом от модели, характеристик, датчиков и функциональности.
Apple Watch SE могут ориентировочно стоить от 8 490 грн до 27 504 грн.
Стоимость Apple Watch SE (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch SE 2 могут ориентировочно стоить от 9 408 грн до 27 504 грн.
Стоимость Apple Watch SE 2 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 1 могут ориентировочно стоить от 5 865 грн до 41 324 грн.
Стоимость Apple Watch Series 1 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 2 могут ориентировочно стоить от 8 253 грн до 21 222 грн.
Стоимость Apple Watch Series 2 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 3 могут ориентировочно стоить от 6 800 грн до 41 467 грн.
Стоимость Apple Watch Series 3 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 4 могут ориентировочно стоить от 8 480 грн до 84 026 грн.
Стоимость Apple Watch Series 4 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 5 могут ориентировочно стоить от 7 640 грн до 91 355 грн.
Стоимость Apple Watch Series 5 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 6 могут ориентировочно стоить от 9 825 грн до 91 846 грн.
Стоимость Apple Watch Series 6 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 7 могут ориентировочно стоить от 10 948 грн до 93 019 грн.
Стоимость Apple Watch Series 7 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 8 могут ориентировочно стоить от 11 995 грн до 55 297 грн.
Стоимость Apple Watch Series 8 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series 9 могут ориентировочно стоить от 15 405 грн до 90 199 грн.
Стоимость Apple Watch Series 9 (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series Ultra могут ориентировочно стоить от 23 851 грн до 57 086 грн.
Стоимость Apple Watch Ultra (скриншот: hotline.ua)
Apple Watch Series Ultra 2 могут ориентировочно стоить от 31 400 грн до 46 698 грн.
Стоимость Apple Watch Ultra 2 (скриншот: hotline.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Apple не сможет ремонтировать некоторые модели Apple Watch.
Читайте также о 10 лучших смарт-часах 2023 года.