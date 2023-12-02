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Apple Watch Series 9 вийшли у новому кольорі: названа причина

Apple до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом випустила смарт-годинник червоного кольору (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple приєдналася до ініціативи (RED), яка націлена на глобальне протистояння ВІЛ/СНІДу через створення ексклюзивних продуктів за участю відомих брендів та виділення частини виручки від їхнього продажу на підтримку цієї ініціативи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу новин Apple.

В рамках участі в ініціативі, компанія представила спеціальну версію розумного годинника Apple Watch Series 9 з корпусом з червоного алюмінію та відповідним йому спортивним ремінцем такого ж кольору.

У моделі Apple Red Watch також представлений новий циферблат Solar Analog, спеціально розроблений у рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Інші технічні характеристики аналогічні стандартній моделі.

Apple Watch Series 9 Red (фото: Apple)

Заснована в 2006 році Боно та Боббі Шрайверами, компанія (RED) займається боротьбою зі СНІДом та співпрацює з провідними світовими брендами для створення продуктів, частина виручки від яких спрямовується на боротьбу з ВІЛ.

Кошти перераховуються до Глобального фонду на підтримку ключових програм, які розширюють можливості медичного персоналу та сприяють впровадженню нових методик лікування.

Apple співпрацює з (RED) з 2006 року. Частина виручки від продажу розумного годинника, згідно з традицією ініціативи (RED), буде направлена до Глобального фонду. Нову червону версію можна придбати в інтернет-магазині Apple та роздрібних точках за 399 доларів (приблизно 15 000 гривень).

Розумний годинник Apple Watch Series 9 Red оснащений чіпом S9 і чотириядерним нейронним процесором. Час автономної роботи складає 18 годин, швидкість роботи на 30 відсотків вище, ніж у Series 8, а максимальна яскравість дисплея досягає 2000 ніт.

Раніше ми писали, що в мережі з’явилися небачені раніше фото одного з найперших прототипів Apple Watch.

Ми також повідомляли, що ЗМІ дізнались про унікальні можливості Apple Watch Series 10.

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