Apple Watch Series 9 вышли в новом цвете: названна причина

В рамках участия в инициативе, компания представила специальную версию умных часов Apple Watch Series 9 с корпусом из красного алюминия и соответствующим ему спортивным ремешком такого же цвета.

В модели Apple Red Watch также представлен новый циферблат Solar Analog, специально разработанный в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Остальные технические характеристики аналогичны стандартной модели.

Apple Watch Series 9 Red (фото: Apple)

Основанная в 2006 году Боно и Бобби Шрайверами, компания (RED) занимается борьбой со СПИДом и сотрудничает с ведущими мировыми брендами по созданию продуктов, часть выручки от которых направляется на борьбу с ВИЧ.

Денежные средства перечисляются в Глобальный фонд в поддержку ключевых программ, которые расширяют возможности медицинского персонала и способствуют внедрению новых методик лечения.

Apple сотрудничает с (RED) с 2006 года. Часть выручки от продаж умных часов, согласно традиции инициативы (RED), будет направлена в Глобальный фонд. Новую красную версию можно приобрести в интернет-магазине Apple и розничных точках за 399 долларов (около 15 000 гривен).

Умные часы Apple Watch Series 9 Red оснащены чипом S9 и четырехъядерным нейронным процессором. Время автономной работы составляет 18 часов, скорость работы на 30 процентов выше, чем у Series 8, а максимальная яркость дисплея достигает 2000 нит.