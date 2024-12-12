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Apple Watch можуть отримати функцію для контролю тиску: коли чекати

Apple Watch Ultra 3 отримає функцію моніторингу артеріального тиску (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple активно працює над функцією вимірювання артеріального тиску для Apple Watch, яка може бути готова вже до 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Моніторинг артеріального тиску - це функція здоров'я, над якою Apple працює останні кілька років, і, за чутками, компанія хотіла дебютувати з нею у 2024 році.

Функція не буде надавати точні вимірювання систолічного і діастолічного артеріального тиску, а натомість буде відслідковувати, чи підвищується артеріальний тиск користувача, і надсилати сповіщення, якщо виявляється гіпертонія. Отримавши сповіщення, користувач Apple Watch може надати інформацію медичному працівнику для додаткового тестування.

Гіпертонія відома як "тихий убивця", тому що вона може протікати непоміченою і недіагностованою, що призводить до ушкодження серця і смерті. Високий кров'яний тиск часто має мало симптомів доти, доки він не прогресує значно, і раннє виявлення за допомогою Apple Watch може врятувати життя.

Apple Watch вже здатні виявляти миготливу аритмію або нерегулярне серцебиття, плюс їх можна використовувати для зняття показань ЕКГ з одного каналу. Існує також функція моніторингу рівня кисню в крові.

За словами Гурмана, Apple прагне впровадити цю функцію в Apple Watch Ultra 3, і, імовірно, її також буде додано до стандартного смарт-годинника, який з'явиться у 2025 році.

Поки що не зовсім зрозуміло, чи зможе Apple запустити цю функцію наступного року, враховуючи, що вона була раніше відкладена. У 2022 році Apple, як повідомляється, зіткнулася з проблемами точності під час тестування, але ці складності, можливо, були вирішені.

Apple також продовжує працювати над безконтактним моніторингом рівня глюкози в крові, але ця функція ще не готова до запуску.

 

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