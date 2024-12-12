Apple Watch могут получит функцию для контроля давления: когда ждать

Мониторинг артериального давления - это функция здоровья, над которой Apple работает последние несколько лет, и, по слухам, компания хотела дебютировать с ней в 2024 году.

Функция не будет предоставлять точные измерения систолического и диастолического артериального давления, а вместо будет отслеживать, повышается ли артериальное давление пользователя, и отправлять оповещение, если обнаруживается гипертония. Получив уведомление, пользователь Apple Watch может предоставить информацию медицинскому работнику для дополнительного тестирования.

Гипертония известна как "тихий убийца", потому что она может протекать незамеченной и недиагностированной, что приводит к повреждению сердца и смерти. Высокое кровяное давление часто имеет мало симптомов до тех пор, пока оно не прогрессирует значительно, и раннее обнаружение с помощью Apple Watch может спасти жизни.

Apple Watch уже способны обнаруживать мерцательную аритмию или нерегулярное сердцебиение, плюс их можно использовать для снятия показаний ЭКГ с одного канала. Существует также функция мониторинга уровня кислорода в крови.

По словам Гурмана, Apple стремится внедрить эту функцию в Apple Watch Ultra 3, и, предположительно, она также будет включена в стандартные смарт-часы, которые появятся в 2025 году.

Пока еще не совсем ясно, сможет ли Apple запустить эту функцию в следующем году, учитывая, что она была ранее отложена. В 2022 году Apple, как сообщается, столкнулась с проблемами точности во время тестирования, но эти сложности, возможно, были решены.

Apple также продолжает работать над бесконтактным мониторингом уровня глюкозы в крови, но эта функция еще не готова к запуску.