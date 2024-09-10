7 найважливіших функцій, які будуть доступні на iPhone з виходом iOS 18

Під час презентації iPhone 16 компанія Apple оголосила, що iOS 18 вийде 16 вересня . Це оновлення привносить низку важливих нових функцій для користувачів iPhone, включаючи нові параметри налаштування домашнього екрану, перероблений Центр керування та багато іншого.

Про найважливіші функції, які з'являться на iPhone з виходом iOS 18, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Коли вийде iOS 18?

Apple офіційно випустить iOS 18 у понеділок, 16 вересня. Доки ваш iPhone може працювати на iOS 17, ви також можете оновити до iOS 18.

Тим не менш, оновлення не буде поставлятися з Apple Intelligence: функції штучного інтелекту Apple будуть доступні сумісним iPhone в жовтні з iOS 18.1. Опції також не будуть розгортатися відразу, тому не слід очікувати, що всі анонсовані функції будуть доступні під час запуску.

Apple Intelligence: вбудований помічник на базі штучного інтелекту

Apple Intelligence є флагманською функцією ери iOS 18 (навіть якщо вона поставляється з iOS 18.1) та доступна у багатьох різних формах в операційній системі.

Інструменти письма

Ви можете генерувати текст за допомогою підказок, переписувати, щоб зробити його більш доброзичливим чи професійним, або навіть перевірити його орфографію. Smart Reply - це пов'язана функція, яка дозволяє використовувати штучний інтелект, щоб швидко додати контекст до ваших електронних листів.

Пріоритетні повідомлення

Apple Intelligence буде перебудовувати ваші повідомлення, щоб помістити найважливіші з них нагору. Коли функцію фактично буде розгорнуто масово, ми побачимо, чи зможе вона дійсно виділяти важливі оповіщення.

Також є новий режим Focus під назвою Reduce Interruptions, який автоматично відключатиме повідомлення низького пріоритету.

Резюмування статей або електронних листів

Apple Intelligence може генерувати резюме довгих електронних листів чи статей. Це може заощадити час, якщо резюме точне. Ця функція буде працювати у додатку Mail та Safari від Apple.

Запис телефонних розмов

Apple Intelligence підтримує запис телефонних розмов, і віртуальний помічник генеруватиме для вас розшифрування записаних розмов. Ця функція транскрипції також працює у Apple Notes.

Генерування зображень

Ви можете використовувати Apple Intelligence для створення зображень на основі текстових підказок. Якщо ви об'єднаєте ці підказки з грубим начерком, який ви намалювали, Apple Intelligence може перетворити ваші каракулі на повне зображення. iOS 18 також дозволить вам генерувати емодзі на основі текстових підказок.

Очищення

Це версія Apple Magic Eraser, яка дозволяє видаляти небажані елементи із зображень

Apple заявляє, що з iOS 18 і Apple Intelligence Siri зможе слідувати вашим запитам навіть якщо ви припуститеся помилки під час розмови. Ви можете швидко виправити себе, і Siri відповість на запити відповідним чином.

Крім того, Apple Intelligence дозволить вам сфотографувати тварин, щоб ідентифікувати їх види або породи, та фотографувати предмети, щоб ідентифікувати їх за допомогою Google Search.

Велика обіцянка Apple - це конфіденційність: компанія каже, що ваші дані використовуються лише для обробки ваших запитів і ніколи не зберігаються.

Досить багато функцій Apple Intelligence працюють на пристрої, але Apple може використовувати серверні моделі для певних функцій.

Існує інтеграція з ChatGPT в деяких функціях, таких як інструменти письма, але вам доведеться явно запросити введення ChatGPT, щоб використовувати його.

Хоча все це може звучати захоплююче, найбільшою перешкодою Apple Intelligence є те, що вона недоступна для більшості iPhone у світі на момент написання цього тексту. Вона працює з серією iPhone 16 та моделями iPhone 15 Pro: iPhone 15 і старішим пристроям не пощастило.

Крім того, вона працює лише на iPad та MacBook з чіпами Apple M-серії. Багато функцій Apple Intelligence обмежені американською англійською, і підтримка деяких інших мов з'явиться пізніше.

Так само деякі з його функцій не будуть доступні в багатьох регіонах, тому краще перевірити веб-сайт Apple, щоб дізнатися, які функції будуть доступні на вашому iPhone.

Apple Intelligence (ілюстративне фото: Apple)

Вбудований менеджер паролів

Одним з найбільших доповнень до iOS 18 є новий додаток Passwords. Він оновлює наявні інструменти керування паролями Apple до виділеного додатка, який працює на всіх ваших пристроях Apple та на Windows (через застосунок iCloud для Windows).

Ви можете використовувати його для безпечного зберігання облікових даних, ключів доступу і навіть для генерації QR-кодів, щоб спільно використовувати паролі Wi-Fi.

Вбудований менеджер паролів (фото: Lifehaker)

Центр управління, що повністю налаштовується

Тепер ви можете легко змінити порядок всіх плиток у Центрі управління вашого iPhone. Ви також можете видалити функції, які ви не використовуєте, що є великим кроком вперед: попередні версії iOS не дозволяли видаляти певні функції, такі як віджет Now Playing.

Центр управління (фото: Lifehaker)

Персоналізуйте свій головний екран

Спираючись на можливості налаштування в попередніх версіях iOS, Apple додала в iOS 18 повноцінне налаштування домашнього екрану. Тепер з'явилася можливість переміщати додатки в будь-яку частину екрана: наприклад, ви можете залишити верхню половину екрана порожнім і розмістити значки тільки в нижній половині або будь-якій частині екрана, яка вам подобається.

Це відкриває можливості для більш індивідуальних макетів домашнього екрану, як на Android, і ви також можете переміщати значки, щоб більше виділяти свої шпалери.

Ви також можете тонувати свої значки додатків: залежно від вашого стилю з'явилася можливість або підібрати їхню колірну схему до своїх шпалер, або вибрати контрастний вигляд.

Головний екран можна налаштувати на свій розсуд (фото: Lifehaker)

Оновлений додаток "Повідомлення"

Apple приділила багато уваги "Повідомленням" в iOS 18. Можливо, найважливіша зміна - це підтримка RCS: ви і ваші друзі на Android тепер можете надсилати один одному зображення та відео вищої якості, приєднуватися до функціонуючих групових чатів і користуватися перевагами наскрізного шифрування.

В цілому, досвід повинен бути схожий на iMessage. iOS 18 також дозволяє вам планувати повідомлення, щоб не турбувати людей у невідповідні години.

Інші покращення включають додавання нових варіантів форматування тексту, таких як підкреслення та закреслення, більше текстових ефектів та можливість реагувати будь-яким емодзі, який ви хочете, а не лише шістьма встановленими варіантами.

Додаток "Повідомлення" (фото: Lifehaker)

Великі покращення в Apple Notes

З iOS 18 Apple Notes отримує велике оновлення. Тепер ви можете вирішувати основні арифметичні завдання у додатку, що відмінно підходить для реєстрації або поділу витрат з іншими.

Додаток також дозволяє записувати голосові нотатки, і, якщо у вас є сумісний з Apple Intelligence телефон, навіть транскрибувати ваші аудіозамітки.

Для покращення організації Notes дозволяє вам згортати заголовки розділів, щоб не доводилося так багато прокручувати більш довгі нотатки. Просто натисніть заголовок розділу, щоб згорнути його та перейти до наступного розділу.

Додаток "Нотатки" (фото: Lifehaker)

Більше функцій конфіденційності та безпеки

iOS 18 розширює можливості конфіденційності на iPhone за допомогою переробленої сторінки налаштувань конфіденційності та безпеки, де можна швидко перевірити, скільки додатків отримують доступ до певних типів даних.

Коли застосунки запитують доступ до вашої адресної книги, ви зможете вибрати конкретні контакти, яким ви хочете дати доступ, і заборонити іншим. Це запобігає збиранню додатків усіх ваших контактів, коли їм потрібен доступ лише до кількох.

Перероблена сторінка налаштувань конфіденційності та безпеки (фото: Lifehaker)