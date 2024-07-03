Apple визнала ці продукти "застарілими". Серед них - легендарний iPhone

Варто зазначити, що продукти Apple вважаються "вінтажними", якщо з моменту їхнього останнього продажу пройшло більше п'яти, але менше семи років. "Застарілими" вважаються продукти, які Apple перестав продавати більше семи років тому.

Вінтажні пристрої Apple, як і раніше, можна відремонтувати, але за наявності запчастин. Продукт повністю позбавляється можливості апаратного обслуговування, коли стає "застарілим" (тобто з моменту його останнього продажу минуло понад сім років).

Які гаджети Apple стали "вінтажними"

AirPods були представлені у вересні 2016 року разом із iPhone 7, першим iPhone без роз'єму для навушників. AirPods вийшли в грудні того ж року і з того часу перетворилися на цілу лінійку бездротових навушників.

AirPods 1-го покоління (фото: AppleInsider)

HomePod був анонсований на WWDC 2017, але через затримки в останню хвилину його реліз відбувся лише у лютому 2018 року. Пізніше, у березні 2021 року, його виробництво було припинено, а потім відновлено з новою моделлю у січні 2023 року.

HomePod 2017 (фото: Apple)

Нарешті, iPhone X був перший iPhone із серйозним редизайном, який відмовився від кнопки "Додому" на користь безрамкового екрану з Face ID. Він же став першим iPhone з OLED-екраном та першим, чия стартова ціна склала 999 доларів.

iPhone X (фото: CNET)