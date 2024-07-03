Apple признала эти продукты “устаревшими”. Среди них - легендарный iPhone

Стоит отметить, что продукты Apple считаются "винтажными", если с момента их последней продажи прошло более пяти, но менее семи лет. "Устаревшими" же считаются продукты, которые Apple перестал продавать более семи лет назад.

Винтажные устройства Apple по-прежнему можно отремонтировать, но при наличии запчастей. Продукт полностью лишается возможности аппаратного обслуживания, когда становится "устаревшим" (то есть с момента его последней продажи прошло более семи лет).

Какие гаджеты Apple стали "винтажными"

AirPods были представлены в сентябре 2016 года вместе с iPhone 7, первым iPhone без разъема для наушников. AirPods вышли в декабре того же года и с тех пор превратились в целую линейку беспроводных наушников.

AirPods 1-го поколения (фото: AppleInsider)

HomePod был анонсирован на WWDC 2017, но из-за задержек в последнюю минуту его релиз состоялся только в феврале 2018 года. Позднее, в марте 2021 года, его производство было прекращено, а затем возобновлено с новой моделью в январе 2023 года.

HomePod 2017 (фото: Apple)

Наконец, iPhone X был первый iPhone с серьезным редизайном, отказавшийся от кнопки "Домой" в пользу безрамочного экрана с Face ID. Он же стал первым iPhone с OLED-экраном и первым, чья стартовая цена составила 999 долларов.

iPhone X (фото: CNET)