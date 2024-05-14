Apple випустила оновлення iOS 17.5: які нові функції з'явилися

Що нового з'явилося в оновленні

Завантаження програм із веб-сайтів (для країн ЄС)

Користувачі iPhone можуть завантажувати програми iOS з підтримуваних веб-сайтів без використання App Store.

Apple News+

Сервіс отримав автономний режим, що дозволяє отримувати доступ до стрічки "Сьогодні" та вкладки "Новини+" навіть без підключення до мережі або Wi-Fi.

Крім того, було додано нову щоденну гру в слова під назвою Quartiles, в якій гравці з'єднують плитки, утворюючи слова та заробляючи очки. Quartiles доступна лише користувачам із платною підпискою на Apple News+.

Apple News+ (фото: MacRumors)

Кросплатформова опція виявлення відстеження

Система iPhone виявить та повідомить вас, коли поблизу знаходиться чужий Bluetooth-трекер.

"Ви можете вимкнути цей пристрій і заборонити йому передавати інформацію про ваше місцезнаходження власнику. Для цього дотримуйтесь інструкцій, вказаних на сайті виробника пристрою", - зазначено в коді оновлення.

Опція "Режим ремонту"

Ця функція дозволяє передати iPhone у сервісне обслуговування без вимкнення "Локатора". Раніше це було необхідно для підтвердження, що особа, яка просить ремонт, є законним власником пристрою. Наразі "Локатор" продовжує працювати і під час ремонту гаджета.

(фото: MacRumors)

Зміни віджету "Подкасти"

Віджет "Подкасти", який можна додати на головний екран або екран блокування, тепер змінює фон залежно від оформлення поточного подкасту. Крім того, оновлення усуває вразливість у системних інструментах та додатках.

Як встановити нове оновлення

Встановити iOS 17.5 можна вже зараз: перейдіть в "Параметри", потім до "Основні", далі "Оновлення ПЗ". Натисніть "Оновити" і дотримуйтесь інструкцій на екрані, перш ніж завершити інсталяцію.