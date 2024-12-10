Apple виправить дві проблеми у майбутніх MacBook, які давно дратували користувачів: деталі

Відсутність підключення до сотового зв'язку та виріз "чубчик"

З моменту закінчення складного періоду в 2010-х роках та запуску Apple Silicon, Macbook розвивався стабільно: компанія регулярно випускає нові дизайни пристроїв та процесорів, а оновлення macOS стають синхронізованішими з iOS.

Однак деякі проблеми все ж таки залишалися, і, судячи з останніх новин, Apple планує виправити принаймні дві з них.

За останні кілька днів з'явилися дві захоплюючі новини:

За інформацією Марка Гурмана, Apple розробляє власні модеми для перших Mac за допомогою сотового зв'язку

За даними Omdia, майбутні моделі MacBook Pro з OLED-екранами позбудуться вирізу ("чубчика") на користь дизайну з отвором під камеру

Обидві ці функції, швидше за все, з'являться не раніше 2026, а можливо, і в 2027 році. Але коли це станеться, вони вирішать дві найбільш дратівливі проблеми Macbook.

Чому iPad Pro випереджає Mac у ключових технологіях

iPad Pro з процесором M4 використовується багатьма як основний пристрій завдяки більшій увазі Apple до його розвитку. Наприклад, функція Face ID з'явилася на iPhone у 2017 році, а на iPad Pro - вже у 2018-му, проте на Mac вона досі відсутня, хоча була б корисною для пристроїв на кшталт MacBook та iMac.

iPad підтримує сотовий зв'язок з моменту свого запуску 14 років тому, але ця функція так і не була додана на Mac, що робить використання точки доступу з iPhone незручним та енерговитратним.

Крім того, виріз "чубчик" на MacBook виглядає застарілим рішенням, особливо на тлі сучасних технологій на кшталт "Dynamic Island" на iPhone.