Apple відстає? Чому компанія досі не випустила окуляри доповненої реальності

Apple завжди задавала тренди у світі технологій, але з доповненою реальністю щось пішло не так. Минулого тижня Марк Гурман повідомив, що Apple скасувала розробку проекту AR-окулярів після невдалих демонстрацій для керівництва компанії.

Про те, чому Apple гальмує з випуском AR-окулярів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Vision Pro вказав на майбутнє, яке можуть реалізувати тільки AR-окуляри

Коли минулого року був представлений Vision Pro, оглядачі виділили два головні недоліки пристрою:

Він має бути легшим, а ідеальний форм-фактор - окуляри

Він занадто дорогий

Крім цих моментів, загалом Vision Pro і його операційна система visionOS справили враження як технологічно передові продукти.

Для багатьох пристрій виглядав як майбутнє, але з низкою обмежень, що заважають його повноцінному впровадженню.

Якщо говорити про перспективи Apple Glasses, є два ключові чинники, які перешкоджають їхньому швидкому виходу:

Фізичні обмеження

Інші носимі пристрої Apple

Мрія про AR-окуляри існує, але наскільки вона реалістична? Поки що ні.

Apple спочатку повинна випустити Vision Pro з помітно меншою вагою, який не потребуватиме додаткових аксесуарів, розроблених медичними експертами для зручності використання. Тільки після цього можна всерйоз говорити про випуск повноцінних AR-окулярів.

Але хтось може сказати, що якщо Apple поки не може випустити справжні AR-окуляри, чому б не створити аналог Meta Ray-Ban?

Багато хто позитивно відгукується про смарт-окуляри Meta та інших конкурентів. Однак у всіх цих пристроїв є одна спільна риса: їхня функціональність багато в чому обмежена тим, що вже пропонують носимі пристрої Apple - або зможуть запропонувати в найближчому майбутньому.

AirPods і Apple Watch уже стали бестселерами і разом здатні виконувати більшу частину функцій, доступних у сучасних смарт-окулярах.

Siri і ChatGPT завжди під рукою з AirPods у вухах, сповіщення можна прослуховувати через Siri або читати на Apple Watch, управління відтворенням, перекладач та інші функції доступні на зап'ясті - і це ще не все.

За даними різних джерел, Apple розробляє нові моделі AirPods з камерами - це вирішить одне з останніх завдань, з яким поки що справляються тільки смарт-окуляри.

З огляду на те, що наявні переносні пристрої Apple вже виконують багато з цих функцій, компанія навряд чи випустить смарт-окуляри доти, доки не зможе реалізувати в них повноцінну підтримку AR.

Підсумки

Чи настане день, коли всі ми будемо ходити в AR-окулярах? Можливо.

Але спочатку технології повинні значно просунутися вперед, щоб створити по-справжньому привабливий продукт, який призведе до такого культурного зрушення. А судячи з усього, до цього моменту ще кілька років.

Менш складні пристрої, такі як смарт-окуляри, можуть набути широкого поширення набагато раніше. Але якщо AirPods і Apple Watch вже пропонують схожі функції, чи не віддадуть перевагу більшість користувачів саме цим аксесуарам, уникаючи носіння чогось на обличчі?

Сфера AR/VR, гарнітур і окулярів має величезний потенціал. Однак наразі відмова Apple від проекту AR-окулярів виглядає логічно.

Подальші поліпшення Vision Pro, AirPods і Apple Watch з часом допоможуть компанії втілити мрію про AR-окуляри - просто на це потрібен час.