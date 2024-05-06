Apple проведе онлайн-презентацію 7 травня: які новинки будуть представлені

Вже завтра, 7 травня, Apple проведе свій перший захід в цьому році, на якому основна увага буде зосереджена на iPad. Компанія також планує поновити деякі аксесуари для iPad.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин MacRumors , пов'язаний із продукцією Apple.

iPad Pro

Ймовірно, основним анонсом будуть iPad Pro, які вперше будуть оснащені OLED-екранами. Це дозволить їм мати глибший чорний колір, покращену контрастність і ефективніше енергоспоживання, подібно до смартфонів. Вони також збережуть функцію ProMotion із частотою до 120 Гц.

Компанія, швидше за все, представить дві версії планшета - з екранами розміром 11,1 та 12,9 дюйма. Обидва пристрої матимуть зменшені рамки навколо екранів і стануть тоншими. 11,1-дюймова модель стане 5,1 мм завтовшки (проти 5,9 мм), а 12,9-дюймова - 5 мм (проти 6,4 мм).

Однак незрозуміло, якими чіпами будуть оснащені новинки. Деякі джерела говорять, що нові iPad Pro будуть першими пристроями Apple з чіпом М4, спеціально розробленим для функцій штучного інтелекту. Інші стверджують, що можуть обмежитися чіпом М3.

Фронтальні камери будуть переміщені на подовжені краї планшетів, що зробить відеодзвінки зручнішими. Існують також неофіційні згадки про версії пристроїв з 4 ТБ сховищем та підтримкою зарядки MagSafe.

iPad Air

На цей раз Apple представить дві версії планшетів: стандартну модель з екраном 10,9 дюйма та збільшену версію з екраном 12,9 дюйма. Основна відмінність від попередніх моделей Pro полягає у використанні більш звичних LCD-дисплеїв замість OLED. Передню камеру також перемістять, щоб полегшити відеоконференції при підключеній клавіатурі.

Magic Keyboard

Можливо, оновлена версія пристрою буде оснащена міцнішою алюмінієвою рамкою. Передбачається, що розмір трекпада також збільшиться, що наблизить iPad з клавіатурою до MacBook принаймні зовні.

Apple Pencil

Точна назва "пера" поки невідома, але в оновленій третій ітерації компанія може запровадити тактильну віддачу. "Можлива глибша інтеграція з Vision Pro, і, ймовірно, стілус може працювати з програмами для малювання, що підтримують VisionOS. Також є шанс, що Аpple Pencil з'явиться не тільки в білому, а й у чорному виконанні", - уточнюється у замітці.