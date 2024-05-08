UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple продаватиме нові iPad без зарядки та наклейок з логотипом компанії: подробиці

Apple прибрала зарядний пристрій з нових iPad Pro та iPad Air у Європі (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Вчора компанія Apple провела презентацію, на якій були представлені нові планшети iPad Pro та iPad Air, а також аксесуари. Сьогодні стало відомо, що в Євросоюз ці пристрої будуть поставлятися без зарядного пристрою відповідно до чинного законодавства про зменшення електронних відходів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.

У Європі комплектація iPad Pro та iPad Air включатиме лише кабель із USB Type-C, без включення адаптера живлення. Це вперше, коли Apple застосовує такий підхід, оскільки раніше планшети компанії надавалися із зарядним пристроєм. Ймовірно, в інших регіонах нові планшети поставлятимуть із зарядкою.

Крім того, Apple оголосила, що комплект поставки нових планшетів не включатиме фірмових наклейок з логотипом компанії. Ця зміна пов'язана з політикою Apple за виrk.xtyyzv пластикових елементів із комплектації для зменшення негативного впливу на екологію.

Однак співробітники магазинів Apple Store матимуть ці наклейки і видаватимуть їх покупцям на запит. На відміну від цього, інші роздрібні продавці, такі як Amazon та Best Buy, не поширюватимуть наклейки з логотипом компанії.

У нас також є матеріал про те, як пройшла презентація Apple та які новинки представлені.

А ще ми писали про те, коли з'являться перші складні пристрої Apple.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleЄвросоюзiPadЗарядка