У Європі комплектація iPad Pro та iPad Air включатиме лише кабель із USB Type-C, без включення адаптера живлення. Це вперше, коли Apple застосовує такий підхід, оскільки раніше планшети компанії надавалися із зарядним пристроєм. Ймовірно, в інших регіонах нові планшети поставлятимуть із зарядкою.

Крім того, Apple оголосила, що комплект поставки нових планшетів не включатиме фірмових наклейок з логотипом компанії. Ця зміна пов'язана з політикою Apple за виrk.xtyyzv пластикових елементів із комплектації для зменшення негативного впливу на екологію.

Однак співробітники магазинів Apple Store матимуть ці наклейки і видаватимуть їх покупцям на запит. На відміну від цього, інші роздрібні продавці, такі як Amazon та Best Buy, не поширюватимуть наклейки з логотипом компанії.