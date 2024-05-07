Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

iPad Air

Нове покоління iPad Air пропонується у двох розмірах з екранами Liquid Retina: 11 і 13 дюймів. Цей планшет оснащений чіпсетом Apple M2, що робить його на 50 відсотків потужнішим за попередню версію на базі Apple M1.

Скриншот

Тепер базова версія iPad Air поставляється зі 128 ГБ вбудованої пам'яті замість колишніх 64 ГБ, а також доступні конфігурації з 512 ГБ та 1 ТБ сховища.

Фронтальна камера переміщена на довгу сторону корпусу, полегшуючи використання у ландшафтному режимі, особливо з підключеною клавіатурою. На задній панелі встановлено одинарну камеру.

Скриншот

iPad Air використовується з Magic Keyboard та Apple Pencil. Тепер перо також підтримує функцію наведення, раніше доступну тільки для iPad Pro. Заряджання здійснюється через USB-C, а корпус виготовлений із переробленого алюмінію.

Скриншот

Вартість планшетів

Ціни на iPad Air 11" починаються від 599 доларів (23 550 гривень), а на iPad Air 13" - від 799 доларів (31 400 гривень). Замовлення доступне в низці країн, включаючи США, починаючи з 7 травня, а продажі розпочнуться наступного тижня. Планшет пропонується у кольорах Blue, Purple, Starlight та Space Gray.

iPad Pro

Нове покоління Pro-планшетів оснащено OLED-екранами, що забезпечують яскравість до 1600 ніт для HDR-контенту.

Скриншот

Також у цих пристроях вперше використовується процесор M4, виготовлений за 4-нм техпроцесом. Він включає до 10 ядер CPU та 10 ядер GPU, обіцяючи на 50 відсотків більше продуктивності в порівнянні з M2, встановленим у попередньому поколінні iPad Pro. Вбудований рушій Neural Engine для ШІ-завдань став в 60 разів швидше.

Скриншот

Товщина корпусу 13-дюймової версії складає всього 5,1 мм, що робить його найтоншим iPad в історії, тоді як 11-дюймова версія має товщину 5,3 мм. Обидві моделі отримали OLED-екрани. Крім того, спеціально для iPad Pro на M4 представлені нові версії додатків Final Cut Pro та Logic Pro.

Скриншот

Вартість планшетів

Ціни на нові моделі починаються від 999 доларів (39 270 гривень) за версію на 256 ГБ для 11" та від 1 299 доларів (51 050 гривень) для 13". Обидва пристрої доступні для попереднього замовлення з 7 травня.