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Apple офіційно представила iOS 18: які нові функції з'явилися

Ці нові функції та можливості iOS 18 офіційно представлені Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

На WWDC 2024 Apple анонсувала нову операційну систему для iPhone - iOS 18. Вона привносить безліч нововведень, що роблять роботу з iPhone ще зручнішою, персоналізованішою та функціональнішою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний канал Apple в YouTube.

Які нові функції представлені в iOS 18

Свобода на робочому столі: тепер іконки додатків можна розміщувати будь-де, не обмежуючись сіткою.

Колір під настрій: іконки додатків підлаштовуються під колірну гаму шпалер, створюючи гармонійний інтерфейс.

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Центр управління під контролем: оновлений Центр управління став більш функціональним та кастомізованим, нагадуючи Android.

Швидкий доступ: на екрані блокування тепер можна розмістити вибрані додатки для миттєвого доступу.

iMessage на новому рівні: спілкування в iMessage стало ще багатограннішим. Додані реакції емодзі, форматування тексту, можливість ставити повідомлення на таймер.

Приховані додатки: не хочете, щоб хтось копався у ваших секретах? Сховайте додатки від сторонніх очей.

Переказ в один клік: функція миттєвого переказу грошей з iPhone на iPhone - просто піднесіть два смартфони один до одного.

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Ігровий режим без затримок: геймери оцінять новий режим, який оптимізує роботу пристрою для ігор, згортаючи фонові процеси, знижуючи затримку контролера та бездротових навушників.

Галерея у новому світлі: оновлена Галерея зі стрічкою знімків, "розумними" колекціями та безліччю фільтрів допоможе вам легко знайти потрібні фото та відео.

iOS 18 - це не просто оновлення, це крок вперед у мобільних операційних системах. Вона дарує більше свободи, персоналізації, функціональності та можливостей.

Читайте також про 7 нових емодзі, які Apple додасть до iOS 18.

А ще у нас є матеріал про списки iPhone, що підтримують iOS 18.

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