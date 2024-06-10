Apple офіційно представила iOS 18: які нові функції з'явилися

На WWDC 2024 Apple анонсувала нову операційну систему для iPhone - iOS 18. Вона привносить безліч нововведень, що роблять роботу з iPhone ще зручнішою, персоналізованішою та функціональнішою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний канал Apple в YouTube.
Свобода на робочому столі: тепер іконки додатків можна розміщувати будь-де, не обмежуючись сіткою.
Колір під настрій: іконки додатків підлаштовуються під колірну гаму шпалер, створюючи гармонійний інтерфейс.
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Центр управління під контролем: оновлений Центр управління став більш функціональним та кастомізованим, нагадуючи Android.
Швидкий доступ: на екрані блокування тепер можна розмістити вибрані додатки для миттєвого доступу.
iMessage на новому рівні: спілкування в iMessage стало ще багатограннішим. Додані реакції емодзі, форматування тексту, можливість ставити повідомлення на таймер.
Приховані додатки: не хочете, щоб хтось копався у ваших секретах? Сховайте додатки від сторонніх очей.
Переказ в один клік: функція миттєвого переказу грошей з iPhone на iPhone - просто піднесіть два смартфони один до одного.
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Ігровий режим без затримок: геймери оцінять новий режим, який оптимізує роботу пристрою для ігор, згортаючи фонові процеси, знижуючи затримку контролера та бездротових навушників.
Галерея у новому світлі: оновлена Галерея зі стрічкою знімків, "розумними" колекціями та безліччю фільтрів допоможе вам легко знайти потрібні фото та відео.
iOS 18 - це не просто оновлення, це крок вперед у мобільних операційних системах. Вона дарує більше свободи, персоналізації, функціональності та можливостей.
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А ще у нас є матеріал про списки iPhone, що підтримують iOS 18.