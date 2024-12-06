Apple нарешті готується представити складаний iPhone: дата та перші інсайди

Коли Apple випустить складаний iPhone

У звіті про стан ринку складаних смартфонів аналітик Росс Янг стверджує, що Apple планує вийти на цей сегмент у другій половині 2026 року. "Домінуюча позиція Apple на ринку флагманських смартфонів" може суттєво вплинути на зростання популярності складаних пристроїв, що зробить 2026 рекордним для цього ринку.

Аналітик прогнозує зростання ринку складаних смартфонів на 30 відсотків у 2026 році, а потім стабільно високе зростання на рівні 20 відсотків у 2027 та 2028 роках.

Деякі аналітики припускають, що пристрій може дебютувати у вересні 2026 року.

Перші характеристики революційного iPhone

Перший складаний iPhone, як очікується, буде мати екран розміром від 7,9 до 8,3 дюймів і "розкладний" дизайн, схожий на Samsung Galaxy Z Flip. Такий форм-фактор дозволяє пристрою складатися вертикально, пропонуючи в розкладеному вигляді повнорозмірний iPhone, а в складеному - компактний та зручний для перенесення пристрій.

Як може виглядати доладний iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)