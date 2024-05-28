Apple може змінити розташування логотипу на задній панелі майбутніх iPad

Що відомо

На зустрічі з представниками Apple було розкрито кілька нових подробиць, але вони згадали можливу зміну розміщення логотипу компанії на пристроях.

В даний час логотип Apple на задній панелі iPad розміщений вертикально, однак, з огляду на популярність використання пристроїв в альбомній орієнтації, це може змінитися.

Моллі Андерсон, дизайнер продуктів Apple, висловила думку, що горизонтальне розміщення логотипу Apple може з'явитись на майбутніх моделях iPad.

"Ми думаємо про це. iPad вже давно є продуктом, який використовується у портретному режимі, але ми все частіше використовуємо його в альбомному режимі", - сказав Андерсон.

Щодо програмного забезпечення, Apple вже почала відображати логотип в альбомній орієнтації під час завантаження iPad, починаючи з iPadOS 14.5.

Зміна розміщення логотипу може бути важливою для користувачів, які часто використовують iPad у горизонтальному режимі з клавіатурою.