Apple может изменить расположение логотипа на задней панели будущих iPad

Французский вебсайт Numerama провел опрос среди трех высокопоставленных сотрудников Apple о новых моделях iPad Pro, выпущенных в начале этого месяца. Хотя они не раскрыли ничего кардинально нового, но при обсуждении будущего планшетов была упомянута интересная деталь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

Что известно

На встрече с представителями Apple было раскрыто немного новых подробностей, но они упомянули возможное изменение в размещении логотипа компании на устройствах.

В настоящее время логотип Apple на задней панели iPad размещен вертикально, однако, с учетом популярности использования устройств в альбомной ориентации, это может измениться.

Молли Андерсон, дизайнер продуктов Apple, высказала мнение, что горизонтальное размещение логотипа Apple может появиться на будущих моделях iPad.

"Мы думаем об этом. iPad уже давно является продуктом, который используется в портретном режиме, но мы все чаще используем его в альбомном режиме", - сказал Андерсон.

Что касается программного обеспечения, Apple уже начала отображать логотип в альбомной ориентации во время загрузки iPad, начиная с iPadOS 14.5.

Изменение размещения логотипа может быть важным для пользователей, которые часто используют iPad в горизонтальном режиме с клавиатурой.