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Apple готується випустити "розумний" аксесуар для дому: що відомо

Витік підтверджує роботу Apple над "домашнім аксесуаром" (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple знову вражає світ інноваційними технологіями. Цього разу йдеться про новий "розумний" аксесуар для дому, який обіцяє змінити наше уявлення про комфорт та зручність. Код, виявлений в бекенді Apple, підтверджує, що компанія дійсно працює над домашнім аксесуаром на додаток до HomePod і Apple TV .

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, який пов'язаний із продукцією Apple.

Що відомо про "розумний" аксесуар

У коді виявлено посилання на пристрій з ідентифікатором HomeAccessory17,1, який відноситься до нової категорії. Ця назва схожа на ідентифікатор ‌HomePod‌ - "AudioAccessory".

Цікаво, що цифри "17,1" у назві можуть вказувати на те, що цей пристрій отримає новий чіп Apple A18, який з'явиться у всіх чотирьох моделях iPhone 16 пізніше цього року.

Завдяки чіпу A18, пристрій HomeAccessory отримає достатню потужність для підтримки функцій Apple Intelligence.

Крім того, код вказує на те, що цей "домашній аксесуар" буде працювати на програмному забезпеченні, що є варіантом tvOS, так само як і HomePod.

Раніше цього року також було виявлено докази розробки Apple операційної системи homeOS, яка б могла стати прошивкою для цього пристрою.

Деталі інших нововведень

У схожому контексті, код також посилається на дві невипущені моделі Apple TV з ідентифікаторами AppleTV14,4 і AppleTV14,5. Ходять чутки, що оновлений Apple TV може вийти в 2024 році.

Очікується, що у вересні Apple представить нові iPhone, iPad та, можливо, інші продукти.

Нагадаємо, що розкрито характеристики, ціна та дата виходу Apple iMac M4.

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