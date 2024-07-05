Apple готується випустити "розумний" аксесуар для дому: що відомо

Що відомо про "розумний" аксесуар

У коді виявлено посилання на пристрій з ідентифікатором HomeAccessory17,1, який відноситься до нової категорії. Ця назва схожа на ідентифікатор ‌HomePod‌ - "AudioAccessory".

Цікаво, що цифри "17,1" у назві можуть вказувати на те, що цей пристрій отримає новий чіп Apple A18, який з'явиться у всіх чотирьох моделях iPhone 16 пізніше цього року.

Завдяки чіпу A18, пристрій HomeAccessory отримає достатню потужність для підтримки функцій Apple Intelligence.

Крім того, код вказує на те, що цей "домашній аксесуар" буде працювати на програмному забезпеченні, що є варіантом tvOS, так само як і HomePod.

Раніше цього року також було виявлено докази розробки Apple операційної системи homeOS, яка б могла стати прошивкою для цього пристрою.

Деталі інших нововведень

У схожому контексті, код також посилається на дві невипущені моделі Apple TV з ідентифікаторами AppleTV14,4 і AppleTV14,5. Ходять чутки, що оновлений Apple TV може вийти в 2024 році.

Очікується, що у вересні Apple представить нові iPhone, iPad та, можливо, інші продукти.