Apple готує революційний складаний iPad: розкрито деталі та дату

Що відомо про складаний iPad

Чутки про складаний iPad ходять вже кілька років. Серед нещодавніх згадується менша модель, яку Apple може представити у 2026 або 2027 році. Гурман також нагадує про концепцію 20-дюймового гібридного пристрою "iPad/MacBook", описану ним у 2022 році.

Цей пристрій, найімовірніше, не працюватиме на macOS, але поєднуватиме в собі елементи iPad і Mac. Передбачається, що до 2028 року iPadOS стане досить розвиненою, щоб підтримувати додатки для macOS.

Оскільки сучасні Mac вже здатні запускати додатки для iPhone і iPad, логічно припустити, що в майбутньому ця можливість буде взаємною. Це також може підвищити цінність пристрою: якщо врахувати, що 13-дюймовий iPad Pro зараз коштує від 1400 доларів, ціна на модель з подвоєною діагоналлю екрана буде більш виправданою, якщо вона зможе запускати macOS-додатки.

Гурман також підтверджує розробку складаного iPhone, але його вихід очікується не раніше 2026 року. Його дані збігаються з нещодавніми витоками про плани Apple, зокрема про випуск складаного iPad з екраном 18,8 дюйма, OLED MacBook Pro у 2026 році та оновлення MacBook Air до OLED-дисплеїв у 2027 році.