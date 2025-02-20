Apple готує iOS 18.4: дата релізу і що нового чекає на власників iPhone

Останнє велике оновлення Apple, iOS 18.3, було випущено наприкінці січня. Хоча ми все ще чекаємо першу бета-версію iOS 18.4, Apple вже позначила вузький часовий проміжок для виходу фінальної версії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Коли вийде iOS 18.4

Зазвичай Apple не розкриває дати релізів програмного забезпечення заздалегідь, але iOS 18.4 - рідкісний виняток.

Ще в жовтні, коли компанія вперше представила Apple Intelligence, було оголошено, що квітневе оновлення додасть підтримку нових мов для ШІ-функцій.

На основі колишніх графіків оновлень та інформації від Марка Гурмана стало ясно, що цим оновленням у квітні стане саме iOS 18.4.

Тепер Apple уточнила терміни ще більше.

Згідно з оновленнями на офіційному сайті компанії, запуск iOS 18.4 намічений на "початок квітня" (за даними MacRumors).

"Apple Intelligence доступний у бета-версії... Додаткові функції і підтримка нових мов з'являться на початку квітня", - написано на офіційній сторінці iOS 18.

Фраза "на початку" залишає Apple деяку гнучкість, але, ймовірно, це означає випуск до середини місяця.

Найімовірнішим терміном видається тиждень, що починається з 7 квітня, однак можливий і реліз у понеділок, 14 квітня, який формально все ще можна вважати "початком квітня".

У будь-якому разі, чекати iOS 18.4 залишилося недовго.

Очікувані нові функції в iOS 18.4

Уже деякий час Марк Гурман повідомляє, що в iOS 18.4 на нас чекають значні поліпшення Siri. Зокрема, Apple готує три ключові оновлення Apple Intelligence для голосового асистента:

Нові дії в додатках

Siri зможе виконувати сотні нових дій у додатках Apple без необхідності їх відкриття. Аналогічна можливість з'явиться і в сторонніх додатках з підтримкою App Intents.

Знання особистого контексту

Siri стане працювати як справжній асистент, враховуючи ваші повідомлення, події в календарі та інші особисті дані для більш інтелектуальної допомоги.

Аналіз вмісту екрана

Siri зможе розпізнавати, що у вас відкрито на екрані, і виконувати команди, пов'язані з поточним контентом.

Однак незважаючи на те, що Гурман раніше впевнено заявляв про появу цих функцій в iOS 18.4, нещодавно він висловив сумніви щодо їхнього ввімкнення.

Минулого тижня він написав, що Apple розглядає можливість відкласти або частково обмежити оновлення Siri до iOS 18.5, яке може вийти вже в травні.

Співробітники Apple, які тестують нову Siri, виявили, що ці функції поки працюють нестабільно. А часу на їх доопрацювання залишається все менше.

Таким чином, поки незрозуміло, які саме поліпшення Siri потраплять в iOS 18.4. Можливо, частина функцій з'явиться вже в цьому оновленні, а решта - в iOS 18.5.

Крім змін у Siri, в iOS 18.4 очікуються й інші поліпшення, включно з функцією пріоритетних сповіщень, новим стилем для застосунку Image Playground і додатковими ШІ-опціями.