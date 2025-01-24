Apple готує iOS 18.3: які нові функції чекають на власників iPhone

iOS 18.3 вийде наступного тижня після проходження етапу бета-тестування, що розпочався в середині грудня. Незважаючи на те, що це оновлення програмного забезпечення є порівняно невеликим, воно включає низку нових функцій, змін і виправлень помилок для iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Зміни в повідомленнях

Функція Apple Intelligence для зведення повідомлень з новинних додатків тимчасово недоступна в iOS 18.3 через некоректний зміст деяких новинних матеріалів.

Починаючи з iOS 18.3, сповіщення, включені до зведення, будуть виділені курсивом, щоб їх було простіше відрізнити від звичайних сповіщень. Apple також пообіцяла поліпшити зведення повідомлень у майбутніх оновленнях iOS.

Крім того, iOS 18.3 дає змогу легко керувати налаштуваннями зведень повідомлень прямо з екрана блокування.

Поліпшення Visual Intelligence

Усі чотири моделі iPhone 16 оснащені кнопкою Camera Control, яка активує функцію Visual Intelligence. Ця нова функція надає інформацію про об'єкти або місця навколо користувача. Наприклад, за її допомогою можна дізнатися години роботи або рейтинг ресторану, повз який ви проходите, просто натиснувши й утримуючи кнопку управління камерою.

В iOS 18.3 представлено кілька оновлень Visual Intelligence для моделей iPhone 16. Тепер ви можете додати подію в додаток "Календар" безпосередньо з плаката або рекламного флаєра. Також Visual Intelligence навчилася визначати тварин і рослини.

Функція Visual Intelligence доступна тільки для моделей iPhone 16 і недоступна на інших пристроях.

Поліпшення програми "Калькулятор"

iOS 18.3 повертає невелику, але корисну функцію в додаток "Калькулятор", яка раніше була видалена. Тепер, якщо ви натиснете знак дорівнює вдруге, додаток повторить останню математичну дію. Це особливо зручно для розрахунку складних відсотків або інших повторюваних операцій.

Black Unity (можливе оновлення)

У Release Candidate для tvOS 18.3, призначеному для Apple TV, було виявлено посилання під назвою "UNITY25" у коді оновлення. В останні чотири роки Apple запускала кампанії Black Unity, що включали ремінець для Apple Watch, циферблат і відповідні шпалери для iPhone.

Наразі невідомо, що Apple планує для Black Unity у 2025 році. Хоча код tvOS 18.3 вказує на можливе оновлення, у примітках до iOS 18.3 Release Candidate нічого не згадувалося. Ймовірно, офіційний анонс буде зроблено наступного тижня.

Додатково

iOS 18.3 виправляє дві помилки, пов'язані з Siri і Apple Music:

Виправлено помилку, через яку клавіатура могла зникати під час введення текстового запиту для Siri

Усунуто проблему, за якої відтворення музики тривало до кінця пісні, навіть якщо застосунок Apple Music було закрито

Apple також додала згадки про підтримку робот-пилососів у коді додатка Home для iOS 18.3, але ця функція поки так і не була активована. На сайті Apple зазначено, що ця функція з'явиться в майбутньому оновленні, можливо, в iOS 18.4.