Apple позволит пользователям оставаться на iOS 17 и получать обновления: названа причина

Apple уже подтвердила, что выпустит iOS 18 для широкой публики на следующей неделе, 16 сентября . Однако некоторые пользователи могут не захотеть устанавливать его сразу, чтобы избежать ошибок. Из-за этого Apple позволит пользователям оставаться на iOS 17 и получать исправления безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Apple выпустит iOS 17.7 с исправлениями безопасности

Наряду с выпуском iOS 18.0 RC (Release Candidate) для широкой публики в понедельник компания также выпустила новую iOS 17.7 RC для разработчиков и общественных бета-тестеров. Обновление, похоже, не добавляет никаких новых функций, но оно приносит исправления безопасности и устранение ошибок для iOS 17.

Apple, вероятно, выпустит iOS 17.7 одновременно с iOS 18.0 на следующей неделе. Пользователи увидят оба обновления в приложении "Настройки" на iPhone и iPad и смогут выбрать, оставаться ли на iOS 17 с последними исправлениями безопасности или обновляться до iOS 18 с новыми функциями.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Apple дает пользователям аналогичный выбор.

В прошлом году Apple также продолжала выпускать исправления безопасности для iOS 16 в течение некоторого времени после выпуска iOS 17. Однако после определенного момента эти патчи выпускались только для устройств, которые не могут быть обновлены до iOS 17.

Поскольку iOS 18 работает со всеми iPhone, совместимыми с iOS 17, Apple, вероятно, прекратит выпускать обновления iOS 17 через несколько месяцев.

Опять же, возможность выбирать, на какой версии операционной системы вы хотите оставаться, полезно для избежания некоторых ошибок, поскольку некоторые люди полагаются на приложения, которые могут еще не быть полностью совместимы с iOS 18.

Наряду с iOS 18, Apple также выпустит iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 и macOS Sequoia на следующей неделе.