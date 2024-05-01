Apple додасть нові функції та оновлення до ключових додатків в iOS 18

Apple Maps

В iOS 18 очікується як мінімум дві нові функції Apple Maps, включаючи маршрути, що налаштовуються, і топографічні карти.

Користувальницькі шляхи дозволять користувачам вибирати конкретні дороги для подорожі під час навігації, а топографічні карти включають такі деталі, як стежки, контурні лінії, висоти та визначні місця для піших прогулянок.

Топографічні карти були додані до Apple Watch з watchOS 10.

Apple Music

Повідомляється, що з iOS 18 Apple Music зможе автоматично створювати плейлисти.

Калькулятор

За чутками, в iOS 18, iPadOS 18 і macOS 15 буде оновлено додаток "Калькулятор" з кількома новими функціями, включаючи бічну панель зі списком останніх обчислень, покращений інтерфейс для перетворення одиниць вимірювання, інтеграцію з додатком "Нотатки" та багато іншого.

Це також означає, що застосунок "Калькулятор" нарешті стане доступним на iPad.

Freeform

За чутками, iOS 18 додасть нову опцію "Сцени" до додатку для малювання Apple Freeform. Ця функція дозволить користувачам вибирати певні розділи ("сцени") на полотні для спрощення навігації.

Здоров'я

Повідомляється, що Apple планує нові функції на базі штучного інтелекту для свого додатку "Здоров'я", але конкретні подробиці поки невідомі.

Keynote, Numbers та Pages

За чутками, поряд з iOS 18 Apple планує оновити свій набір додатків для підвищення продуктивності iWork новими функціями генеративного штучного інтелекту для автоматичного створення слайдів у Keynote, швидшого написання тексту в Pages та багато іншого.

Пошта, Фото та Фітнес

Повідомляється, що ці додатки будуть "перероблені" в iOS 18, але конкретні подробиці поки що невідомі.

Повідомлення

Очікується, що iOS 18 додасть підтримку RCS у додаток "Повідомлення", що покращить обмін повідомленнями між iPhone та пристроями Android. Це дозволить надсилати фотографії та відео з більш високою роздільною здатністю, аудіоповідомлення, індикатори набору тексту, повідомлення про прочитання, обмін повідомленнями Wi-Fi та ін.

Також ходять чутки, що додаток "Повідомлення" використовуватиме генеративний штучний інтелект для більш ефективного автоматичного завершення речень.

Нотатки

Очікується, що в iOS 18 додаток "Нотатки" зможе відображати математичні позначення, що дозволить користувачам включати до нотаток більше типів алгебраїчних рівнянь та формул.

Ходять чутки, що програма також отримає вбудований інструмент запису звуку, що позбавить необхідності перемикатися на додаток "Диктофон".

Safari

iOS 18, швидше за все, додасть до Safari помічник з перегляду, який зможе підсумовувати веб-сторінки та багато іншого. Ходять чутки про нову функцію "Веб-ластик", яка дозволить користувачам видаляти певні елементи з веб-сторінок.

Ярлики

Повідомляється, що з iOS 18 користувачі зможуть легко автоматизувати складні завдання за допомогою програми "Ярлики".