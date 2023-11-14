Apple збирається випустити абсолютно новий iPad Air: перші подробиці

Що відомо про новий iPad Air

Великий iPad Air очікується у першому кварталі, паралельно з оновленою базовою моделлю Air. Обидва пристрої будуть пріоритетними у планах розвитку Apple.

Згідно з інсайдерською інформацією, 12,9-дюймова версія буде оснащена РК-екраном, хоча не отримає панель miniLED, як у поточних iPad Pro.

Проте, очікується, що дисплей стане більш чуйним та сучасним завдяки низці інших покращень порівняно з поточним iPad Air.

Куо передбачає, що Apple збирається компенсувати відсутність значних змін у лінійці iPad в поточному році, оновивши всі ключові моделі наступного року.

Apple випустить новий iPad (ілюстрація: cimp.ac.in)

Після випуску Air планується анонсувати iPad Pro з OLED-панелями та чіпом M3, можливо, вже в другому кварталі 2024 року.

На заключному етапі виробничого плану Apple на 2024 рік плануються виходи iPad mini та iPad 11-го покоління, нової версії найдоступнішого планшета.

Ця зміна призведе до припинення випуску iPad 9-го покоління, який на сьогоднішній день все ще представлений в офіційних роздрібних магазинах.

Згідно з прогнозами Куо, ці зміни призведуть до невеликого збільшення постачання iPad порівняно з поточним роком, і він припускає, що обсяг продажів у 2024 році становитиме близько 52-54 мільйонів одиниць.

Для порівняння, в успішному для компанії 2022 було реалізовано 63 мільйони планшетів.