Apple собирается выпустить совершенно новый iPad Air: первые подробности

Что известно о новом iPad Air

Большой iPad Air ожидается в первом квартале, параллельно с обновленной базовой модели Air. Оба устройства будут приоритетными в планах развития Apple.

Согласно инсайдерской информации, 12,9-дюймовая версия будет оснащена ЖК-экраном, хотя не получит панель miniLED, как у текущих iPad Pro.

Однако ожидается, что дисплей станет более отзывчивым и современным благодаря ряду других улучшений по сравнению с текущим iPad Air.

Куо предполагает, что Apple намерена компенсировать отсутствие значительных изменений в линейке iPad в текущем году, обновив все ключевые модели в следующем году.

Apple выпустит новый iPad (иллюстрация: cimp.ac.in)

После выпуска Air планируется анонсировать iPad Pro с OLED-панелями и чипом M3, возможно, уже во втором квартале 2024 года.

На заключительном этапе производственного плана Apple на 2024 год планируются выходы iPad mini и iPad 11 поколения, новой версии самого доступного планшета.

Это изменение приведет к прекращению выпуска iPad 9 поколения, который на сегодняшний день все еще представлен в официальных розничных магазинах.

Согласно прогнозам Куо, эти изменения приведут к небольшому увеличению поставок iPad по сравнению с текущим годом, и он предполагает, что объем продаж в 2024 году составит около 52-54 миллионов единиц.

Для сравнения, в успешном для компании 2022 года было реализовано 63 миллиона планшетов.