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Апокаліпсис в Тернополі: вулиці перетворилися на річки, а вода сягала колін

Тернопіль, Середа 07 жовтня 2020 08:34
Апокаліпсис в Тернополі: вулиці перетворилися на річки, а вода сягала колін
У Тернополі дощем затопило вулиці (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Тернополі пройшла найсильніша злива

Тернопіль затопило зливою. Потужний дощ обрушився на місто ввечері 6 жовтня. Опади були настільки сильними, що автомобілі в місті плавали у воді, а люди змушені були ходити босоніж.

Через опади паралізувало центр міста. Автомобілі не могли проїхати, а люди залишалися в заторах близько години. Рятувальники прибули на місце НП і почали допомагати людям вибратися з водяної пастки. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дощові каналізації не встигали впоратися з потужними потоками води.

"Це просто жесть. Такої зливи в цьому році ще не було", - говорить один з місцевих жителів.

На одному з фото можна побачити, як чоловік у центрі Тернополя стоїть по коліно у воді і тримає в руках парасольку.

Апокаліпсис в Тернополі: вулиці перетворилися на річки, а вода сягала колін

Апокаліпсис в Тернополі: вулиці перетворилися на річки, а вода сягала колін

Тернопіль затопило дощем

Нагадаємо, що напередодні затопило і місто Хуст у Карпатах. Там дощ був настільки сильний, що перетворив місто на Венецію.

Синоптики дають невтішний прогноз - опади в Україні триватимуть до вихідних.

Як ми писали раніше, Івано-Франківськ підтопило через сильну зливу.

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