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Апофеоз бессмысленности: в лесу под Днепром обнаружили странную находку (фото)

Автор: Анна Шиканова

Странная находка в лесу под Днепром может сильно отразиться на экологии

В Днепропетровской области, возле поселка Чапли, обнаружили огромную кучу одежды и обуви из секонд-хенда. Неизвестный просто выгрузил в зеленой зоне целую фуру старых вещей.

По оценкам, количество вещей и обуви ранее занимало не менее одной фуры. В этой куче использованных ранее вещи много хороших вещей, которые можно было бы просто раздать нуждающимся. Об этом рассказал пользователь Facebook Вадим Шуйдин и разместил на своей странице фотографии.

"Не перестаю удивляться нашему предпринимателю. Почему было просто не раздать? Зачем так наплевательски относиться к природе и к нуждающимся в одежде людям? Апофеоз бессмысленности и малодушия", - написал Шуйдин.

Фото: facebook.com/ShuydinVad

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Он добавил, что местные жители уже обнаружили эту огромную свалку вещей и даже пополнили свои шкафы новой одеждой. Однако пользователя беспокоит другое – если эти вещи не уберут или не сожгут, то они будут годами гнить в лесополосе и портить окружающую среду.

"По-моему, на лицо типичное "перепроизводство", как во времена великой депрессии в США, когда сливали в реки молоко и закапывали мясо. Но мы не штаты, даже 30-х годов, у нас достаточно тех, кому эти вещи необходимы. И, конечно, загрязнение природы должно быть жестко наказуемо. А предприниматель мог бы более ответственно вести себя перед законом и совестью", - отметил пользователь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве уничтожают озеро и сливают в него кипяток и нечистоты.

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