Апофеоз безглуздя: у лісі під Дніпром виявили дивну знахідку (фото)

У Дніпропетровській області, біля селища Чаплі, виявили величезну купу одягу та взуття з секонд-хенду. Невідомий просто вивантажив у зеленій зоні цілу фуру старих речей.

За оцінками, кількість речей і взуття раніше займало не менше однієї фури. В цій купі використаних раніше - багато хороших речей, які можна було б просто роздати нужденним. Про це розповів користувач Facebook Вадим Шуйдін і розмістив на своїй сторінці фотографії.

"Не перестаю дивуватися нашому підприємцю. Чому було просто не роздати? Навіщо так байдуже ставитися до природи й до тих, що потребують одягу людей? Апофеоз безглуздя і малодушності", - написав Шуйдін.

Фото: facebook.com/ShuydinVad

Він додав, що місцеві жителі вже виявили це величезне звалище речей і навіть поповнили свої шафи новим одягом. Однак користувача турбує інше – якщо ці речі не приберуть або не спалять, то вони будуть роками гнити в лісосмузі та псувати навколишнє середовище.

"По-моєму, на обличчя типове "перевиробництво", як у часи великої депресії в США, коли зливали в річки молоко і закапували м'ясо. Але ми не штати, навіть 30-х років, у нас достатньо тих, кому ці речі необхідні. І, звичайно, забруднення природи має жорстко карається. А підприємець міг би більш відповідально поводитися перед законом і совістю", - зазначив користувач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві знищують озеро і зливають в нього окріп і нечистоти.