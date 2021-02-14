UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Апатия и упадок сил зимой: эти продукты в рационе точно вас спасут

Автор: Анна Шиканова

Зимняя усталость, апатия и упадок сил в середине февраля – обычное явление для многих людей. Отсутствие солнца, малоподвижный образ жизни и низкие температуры воздуха приводят к тому, что силы и энергия падают. А это негативно влияет на ежедневную продуктивность и результативность.

Эксперты назвали продукты питания, которые помогут справиться с зимней усталостью и упадком сил. Об этом говорится в статье на портале Healthline.

Популярные новости
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату 13 февраля 2021
Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски 11 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото) 11 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся 10 февраля 2021

Бананы

Один из лучших источников энергии. Они отлично восполнят запас сложных углеводов, калия и витамина В6. Одного банана достаточно, чтобы почувствовать прилив сил.

Жирная рыба

Включите в рацион лосось и тунец – отличные источники белка, жирных кислот и витаминов группы В. Одна порция жирной рыбы способна восполнить суточный запас жирных кислот омега-3 и витамина В12.

Коричневый рис

Обработка такого риса позволяет сохранить питательную ценность в виде клетчатки, витаминов и минералов. В 50 граммах такого риса – 2 грамма клетчатки, суточная норма марганца. Также такой рис имеет низкий гликемический индекс, а значит может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Кофе

Кофеин быстро переходит из кровотока в мозг и подавляет активность аденозина, нейромедиатора, который успокаивает центральную нервную систему. В результате увеличивается выработка адреналина, гормона, который стимулирует тело и мозг. Однако не переборщите – суточная норма не должна превышать 400 мг кофеина (около 4 чашек в день).

Яйца

Это не только полезно, но и вкусно, так как в яйцах много белка, который дает энергию. Также в яйцах есть лейцин, который стимулирует выработку энергии и усиливает расщепление жира.

Темный шоколад

В нем содержится большое количество какао, а его антиоксиданты увеличивают кровоток по всему телу, способствуют доставке кислорода к мозгу и мышцам, снижают умственную усталость и улучшают настроение.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукты, которые не стоит покупать в супермаркетах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины продуктыздоровая едаздоровое питаниездоровье
Читайте также
Эти ежедневные привычки приводят к потере зрения: будьте внимательны
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме
Прогноз погоды