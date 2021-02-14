Апатия и упадок сил зимой: эти продукты в рационе точно вас спасут

Бананы

Один из лучших источников энергии. Они отлично восполнят запас сложных углеводов, калия и витамина В6. Одного банана достаточно, чтобы почувствовать прилив сил.

Жирная рыба

Включите в рацион лосось и тунец – отличные источники белка, жирных кислот и витаминов группы В. Одна порция жирной рыбы способна восполнить суточный запас жирных кислот омега-3 и витамина В12.

Коричневый рис

Обработка такого риса позволяет сохранить питательную ценность в виде клетчатки, витаминов и минералов. В 50 граммах такого риса – 2 грамма клетчатки, суточная норма марганца. Также такой рис имеет низкий гликемический индекс, а значит может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Кофе

Кофеин быстро переходит из кровотока в мозг и подавляет активность аденозина, нейромедиатора, который успокаивает центральную нервную систему. В результате увеличивается выработка адреналина, гормона, который стимулирует тело и мозг. Однако не переборщите – суточная норма не должна превышать 400 мг кофеина (около 4 чашек в день).

Яйца

Это не только полезно, но и вкусно, так как в яйцах много белка, который дает энергию. Также в яйцах есть лейцин, который стимулирует выработку энергии и усиливает расщепление жира.

Темный шоколад

В нем содержится большое количество какао, а его антиоксиданты увеличивают кровоток по всему телу, способствуют доставке кислорода к мозгу и мышцам, снижают умственную усталость и улучшают настроение.