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Апатія і занепад сил взимку: ці продукти в раціоні точно вас врятують

Автор: Анна Шиканова

Зимова втома, апатія і занепад сил в середині лютого – звичайне явище для багатьох людей. Відсутність сонця, малорухливий спосіб життя і низькі температури повітря призводять до того, що сили та енергія падають. А це негативно впливає на щоденну продуктивність і результативність.

Експерти назвали продукти харчування, які допоможуть впоратися із зимовою втомою і занепадом сил. Про це йдеться в статті на порталі Healthline.

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Банани

Одне з кращих джерел енергії. Вони відмінно поповнять запас складних вуглеводів, калію і вітаміну В6. Одного банана достатньо, щоб відчути приплив сил.

Жирна риба

Включіть в раціон лосось і тунець – відмінні джерела білка, жирних кислот і вітамінів групи В. Одна порція жирної риби здатна заповнити добовий запас жирних кислот омега-3 і вітаміну В12.

Коричневий рис

Обробка такого рису дозволяє зберегти поживну цінність у вигляді клітковини, вітамінів і мінералів. У 50 грамах такого рису – 2 грами клітковини, добова норма марганцю. Також такий рис має низький глікемічний індекс, а значить може допомогти регулювати рівень цукру в крові.

Кава

Кофеїн швидко переходить з крові в мозок і пригнічує активність аденозину, нейромедіатора, який заспокоює центральну нервову систему. В результаті збільшується вироблення адреналіну, гормону, який стимулює тіло і мозок. Однак не переборщіть – добова норма не повинна перевищувати 400 мг кофеїну (близько 4 чашок в день).

Яйця

Це не тільки корисно, але й смачно, через те, що в яйцях багато білка, який дає енергію. Також у яйцях є лейцин, який стимулює вироблення енергію та підсилює розщеплення жиру.

Темний шоколад

У ньому міститься велика кількість какао, а його антиоксиданти збільшують кровотік по всьому тілу, сприяють доставлянню кисню до мозку і м'язів, знижують розумову втому і покращують настрій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які уповільнюють старіння.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукти, які не варто купувати в супермаркетах.

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