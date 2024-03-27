Аня Трінчер показала 2 нових звабливих образи (фото)

Анна Трінчер показала звабливі образи

Аня дуже популярна дівчина, яка має величезну аудиторію, що постійно стежить за змінами у її житті та вподобаннями артистки.

Фоловерів Трінчер цікавить не лише її особисте та творче життя, вони полюбляють ще стежити за тим, який одяг носить співачка. А Аня ще й любить іноді записувати на відео процес своїх зборів. До слова, це не єдина українська інфлюенсерка, яка любить викладати такі відео.

Тож, у рубриці фешн-контент, якщо цей вид рілсів та фото можна так назвати, Анна показала одразу два образи, вони дещо схожі між собою, але все ж таки є різними та обидва доволі звабливі.

Перший з продемонстрованих Анною образів стала біла класична сорочка з дуже цікавими рукавами та доповнена краваткою чорного кольору.

Цей образ може нагадати один з тих, що Аня колись давно одягала для серіалу "Школа", але якщо тоді дівчина була дуже юною, то зараз це молода і впевнена у собі красуня.

Анна Трінчер у цікавому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)

А от яскравий та дуже грамотний макіяж це лише підкреслює. Про погляд Трінчер можна промовчати, бо він вбиває наповал.

Другий образ співачки є більш відвертим, адже тут Аня постала лише у спідній білизні чорного кольору та накинула зверху класичний піджак.

Варто сказати, що такі луки повністю відповідають сталому образу Трінчер, який вона роками транслює в інтернет-просторі.

Анна Трінчер у звабливому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)